В Дании по подозрению в краже энергетических технологий задержан россиянин

В Дании по подозрению в шпионаже задержан россиянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датские власти предъявили обвинение в шпионаже гражданину России. В пресс-релизе правоохранительных ведомств королевства сообщается, что «подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке».

Планируется, что задержанный будет осужден и впоследствии депортирован.

В социальных сетях называют имя задержанного россиянина: это молодой ученый Алексей Никифоров.

МИД России уже комментировал произошедшее. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщала:

- Российскому гражданину предоставлен адвокат. С момента задержания сотрудники консульского отдела посольства России в Дании оказывают ему всю необходимую помощь, неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими.

Выступая в эфире радио «Комсомольская правда», Захарова вновь вернулась к задержанию Никифорова:

- Это, конечно, отдельная история. Она не связана ни с локдауном, ни с пандемией, это то, чем занимаются все дипломатические представительства и России, и зарубежных стран – это часть их работы, связанной с защитой интересов граждан, в том числе, тех, которые сталкиваются либо с нарушением их прав, либо сами становятся правонарушителями и попадают в тюрьму. Это категория не только ученого Никифорова, а, к сожалению, огромного количества людей.

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