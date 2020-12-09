Ответственное поведение в лесу поможет снизить ущерб от лесных пожаров

Государство должно максимально эффективно использовать готовность жителей страны участвовать в сохранении лесов.

Необходимо с детства прививать культуру бережного отношения к природным богатствам, считает Александра Волокитина из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.

«Правильное поведение в лесу в пожароопасный период, воспитание у детей и внуков бережного отношения к природе, участие по возможности в лесовосстановительных работах, правильное поведение на дачных участках, исключающее возникновение пожаров растительности».

С ней согласен и профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Арктического государственного агротехнологического университета Игорь Григорьев.

«Во-первых, каждый должен ответственно себя вести на землях лесного фонда. Это касается и вопросов противопожарной безопасности, мусора в лесу, повреждения лесных насаждений. Во-вторых, ежегодно проводятся дни посадки леса, в которых каждый может принять участие. И, в-третьих, можно осуществлять визуальный контроль за лесопользованием, например, рядом со своим дачным участком».

Государство при этом должно максимально эффективно использовать готовность жителей страны участвовать в сохранении лесов, добавляет директор по стратегии АО «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, тут помогла бы широкая информационная кампания.

«Государственные структуры в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» довольно активно высаживают леса: в прошлом году свыше 170 тысяч гектаров. Но добровольцев и финансовые пожертвования от населения к этому процессу пока привлекают мало», — считает Кабаков. – Возможно, и по причине недостаточной информированности граждан. Тут нужна массированная информационная кампания, в частности, в интернете и по телевидению. Ролики с социальной рекламой, номера счетов для перечисления средств».

В этом году государственные лесные инспекторы выписали 418 млн рублей штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. По правонарушениям, которые могли привести к возникновению лесных пожаров, составили 17,6 тыс. административных протоколов, уточнили в Рослесхозе.