Самолечение и отвага: мой опыт борьбы с коронавирусом, который нельзя повторять

Журналист Владимир Мазенко поделился опытом борьбы с коронавирусом. Фото: Личный архив

Похоже, я не чувствую вкус. И запах. Голова не то чтобы раскалывается, но гудит. Куда уж яснее - ковид. Но все равно перекатываются отяжелевшие мысли: «Не может быть, чтобы ковид – и вдруг у меня», «В такую погоду и ОРЗ легко подхватить», или вот такая: «Может, мне кажется, что я не чувствую запах и вкус?» 20 минут я слоняюсь по квартире, нюхая все подряд: мандарины, зубную пасту, санитайзер, духи жены. Но нет – даже Fairy не пахнет ничем. А чеснок можно есть как яблоко. Правда, веселит это открытие недолго. Отрицание, торг, гнев – стадии принятия неизбежного быстро сменяют одна другую, и уже к вечеру я погружаюсь в депрессию. Воображение рисует переполненные больницы, аппараты ИВЛ, измученных врачей в «скафандрах»…

Я работаю в СМИ, и перед болезнью, казалось, знал о ковиде все – где и какие вакцины испытывают, о чем сейчас спорят ученые, какая статистика в регионе по пневмонии… Но, оказывается, эти знания никак не помогают, когда ты заболеваешь сам. Точнее, они мешают. «Противовирусные препараты не пейте ни в коем случае» – читал я в одной статье, а уже через пару дней натыкался на другую – «и обязательно принимайте противовирусные препараты». То же самое – с антибиотиками. И парацетамолом. И грибом чага. Поэтому довольно скоро появилось острое желание поговорить с каким-нибудь живым врачом – хотя (но это между нами) в глубине души я знал, что разбираюсь в ковиде получше любого медика.

Увы, блеснуть своими ковидными познаниями мне так и не удалось. Телефоны поликлиники, куда я пытался дозвониться в субботу утром, просто молчали - никто и не думал снимать трубку. А региональный телефон прямой линии по коронавирусу ласково сообщал мне, что я первый в очереди на беседу с оператором. Но так продолжалось 15 минут, и я не выдерживал – сдавался. Не буду утверждать, что дозвониться медикам невозможно – кому-то наверняка везет. Но когда у тебя температура под 38, тебе совсем не хочется сидеть с трубкой в руке часами. Тебе хочется выпить чего-нибудь горячего и уснуть.

Во второй половине дня я решил заняться более продуктивным делом – проанализировал протоколы лечения, которыми щедро делились со мной друзья и знакомые в мессенджерах, и попробовал составить список наиболее часто встречающихся в них препаратов, которые мне точно не повредят. Оказалось, что это витамины – D, С и B6. Жена заварила шиповник. Кроме того, я оперативно обеспечил себя набором отдельной посуды, запасом масок, чтобы менять их каждые два часа, и мужественно самоизолировался в одной из двух комнат нашей небольшой квартиры – к неудовольствию и даже откровенной зависти остальных членов семьи.

Поскольку сейчас я работаю на удаленке из дома, обязательный больничный мне был не нужен – я продолжал работать, даже когда температура приближалась к 38,5. Но высокую температуру я совсем не чувствовал – наоборот, сбивать ее почему-то не хотелось. Продержалась она в итоге около недели, а выше 38-ми – три дня. Как раз на третий день высокой температуры нервы мои не выдержали – публикации о неминуемой ковидной пневмонии сделали свое дело, и я начал пить антибиотики, хотя даже не кашлял (сейчас думаю, что мог бы обойтись и без них). А утром на 8-й день болезни я проснулся и понял, что совершенно здоров.

Сомневаюсь, что моя история может послужить кому-то примером, скорее даже наоборот, – я не обращался к врачам и сам себе назначил сомнительное лечение, ориентируюсь на сомнительные протоколы, гуляющие по смартфонам. Но, возможно, мой опыт поможет кому-то избавиться от мандража перед ковидом – да, это коварное заболевание, но не забывайте, что оно протекает в легкой форме в большинстве случаев. Очень важно не падать духом и верить, что и вы пройдете ковид с минимальными потерями - случись он, неладный.

Прошел уже почти месяц со дня моего выздоровления. На днях я сдал анализ на антитела к короновирусу — в моем организме их оказалось в избытке. Это означает, что переболел я, действительно, ковидом. Сейчас можно с уверенностью сказать, что я не заразил никого из домашних — так что здесь нет никакой трагической неизбежности. В списке последствий, которые я до сих пор ощущаю, нет ни слабости, ни одышки, ни депрессии, а вот неполное восстановление возможности ощущать запахи и вкусы есть. Здесь все двигается не так быстро, как хочется. Но надеюсь, эта важная сверхспособность подоспеет вовремя – как раз к новогоднему столу. А там, глядишь, 2020-й кончится, и мы, наконец, увидим небо в алмазах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь Тюркин, терапевт, иммунолог, эксперт Росздравнадзора, руководитель «Новые медицинские технологии»:

- В описанном методе лечения неправильно почти все. Конечно, главная ошибка пациента – он не вызвал врача. Нужно было дозваниваться в поликлинику, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Протоколы лечения могут меняться в зависимости от течения заболевания, просто автору повезло, что ковид он перенес в легкой форме. Ориентироваться на советы друзей-знакомых – это несерьезно, только врач может обладать клиническим опытом, необходимым для грамотного лечения. И врач знает, что при коронавирусе температура выше 38,5 больше трех дней – повод для госпитализации и КТ. Замечу еще, что совершенно точно автору не нужно было принимать антибиотики. Что он сделал правильно? Во-первых, самоизолировался. Витамины – тоже неплохо. Последние исследования показывают, что существует взаимосвязь между нехваткой в организме витамина D и тяжёлыми формами протекания заболевания. Шиповник тоже был очень кстати – обильное питье крайне важно при лечении ковид-19. Но напомню еще раз – лечение должен назначать только врач.

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