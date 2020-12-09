Кокорин подставил: за что «Спартак» уволил своего генерального директора

Шамиль Газизов. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

«Спартак» официально объявил об отставке гендиректора Шамиля Газизова. По информации разных инсайдеров бывшему топ-менеджеру будет выплачена солидная компенсация, которая может достигать 3 млн евро. При этом Газизов проработал в «Спартаке» менее, чем полгода. И еще совсем недавно он говорил о поддержке со стороны владельца клуба Леонида Федуна. Что же стало причиной столь стремительного увольнения? Судя по всему причин несколько.

1. Трансфер Кокорина

Самое заметное приобретение Шамиля Газизова. Экс-форвард «Зенита» переходил в «Спартак» вроде бы бесплатно. Но на самом деле за «золотого мальчика» российского футбола, успевшего посидеть в тюрьме, Федун выложил приличные деньги. Просочились слухи, что «подъемные» Кокорину за заключение контракта составили 4 млн евро. Прибавьте к ним безумную зарплату в 3 млн евро, и получится что за 3 года «Спартак» потратит на Кокорина 13 млн евро. Сколько забил Кокорин более, чем за полчемпионата? 2 гола и те с пенальти. Нужен ли был еще один нападающий при наличии Понсе, Соболева и Ларсона – большой вопрос. Так что Кокорин - это первый и самый главный провал Газизова.

2. Сорванный проект фарм-клуба «Химки»

Еще в прошлом сезоне в моде у топ-клубов было делать себе фарм-клубы из небогатых команд. У «Зенита», например, был «Оренбург». «Спартак» хотел сделать себе такую же команду-спутник, чтобы отдавать туда в аренду своих игроков на вырост, и возможно забирать без проблем очки. Это и собирался сделать Газизов с «Химками», но у него не получилось. Все обставлялось с таким шумом и так неуклюже, что остальные клубы РПЛ мощно возмутились и все проекты с фарм-клубами, в том числе и этот, оказались под запретом. Так что «Химки» - еще один провал Газизова.

3. Отсутствие звездных покупок в Европе

«Спартак» был готов приобрести правого защитника и опорного полузащитника в Европе. Газизов тянул с покупкой, потому что рассчитывал взять кого-то на финише трансферного окна по-дешевке. План не сработал. «Спартаку» пришлось брать у «Челси» 29-летнего Мозеса в аренду. Но дело в том, что аренда не бесплатная, и по условиям ее еще придется и выкупать возрастного игрока за 4,5 млн евро. Если это не провал, то точно не успех.

4. Напряженные отношения с Тедеско

На людях главный тренер «Спартака» и гендиректор демонстрировали ровные отношения. Но то и дело просачивались слухи, что у Доменика Тедеско и Шамиля Газизова слишком разные взгляды на некоторые вопросы. Считается, что взлет «Спартака» в лидеры – это прежде всего тренерская заслуга. Поэтому Газизов и здесь проиграл.

Все это не отменяет странное поведение акционеров «Спартака»: увольнение топ-менеджера всего лишь через 151 день после назначения, да еще и с выплатой компенсации – это прежде всего признание в непрофессионализме. Но если брать во внимание все причины, отставка Газизова становится чуть более понятной.