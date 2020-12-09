В Москве благотворительные фонды получат новые площадки для своих проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 9 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). По программе "Москва – добрый город" им выделят свободные городские помещения для благотворительных проектов.

"Город не прекращает и не останавливает свои проекты, связанные с выделением грантов некоммерческим организациям, поддержкой социально-ориентированных организаций, - сказал Сергей Собянин. - Мы убедились, что это не только эффективно, но и нужно для города, для горожан, чтобы они чувствовали поддержку. Новый проект запустили. Мы реформировали службу занятости, перевели большинство офисов в многофункциональные центры, и людям гораздо удобнее там обслуживаться, и количество людей, которые обращаются в службу занятости, кратно увеличилось, и сама функция стала прозрачной и понятной. И таким образом высвободилось много помещений - 50 помещений такого вот рода. Мы их реконструировали, выставили на конкурс в рамках программы "Москва - добрый город".

Эти площадки находятся во всех округах столицы, как правило, в пешей доступности от метро. Среди них есть помещения на первых этажах жилых домов, а также отдельно стоящие административные здания.

По решению Сергея Собянина, освободившиеся офисы службы занятости после ремонта будут использовать НКО - бесплатно в течение трёх лет. В списке - 50 некоммерческих организаций, представивших наиболее востребованные и продуманные проекты. Полный список победителей конкурса - на сайте "Москва – добрый город" https://dobrayamoskva.ru/.

ЧЕМ ПОМОГУТ

Первые 20 организаций уже получили дополнительные площадки. Оставшееся 30 помещений передадут НКО до конца этого года.

Например, в них откроются мастерские и творческие студии для молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями здоровья. Кроме того, москвичи смогут получать и различные социальные услуги. Это социальная адаптация и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, социальное сопровождение семей, профилактика социального сиротства и содействие в вопросах трудоустройства, а также трудовая адаптация.