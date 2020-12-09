«Смотрите, чтобы у нас не получилось как в Советском Союзе»: Путин указал министру на недопустимость нехватки у людей денег на еду

Путин поручил взять на контроль баланс между экспортом и внутренними ценами. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с докладов вице-премьера Александра Новака и министра финансов Антона Силуанова о ситуации с ценами на нефть и наполнении с их помощью российского бюджета.

- Новое решение ОПЕК+ позволяет иметь стабильный рынок, цены на нефть стабилизировались в предсказуемом диапазоне, - доложил участвовавший в переговорах с ОПЕК Новак. - За период действия соглашения цена на нефть составляет в среднем от 40 до 45 долларов за баррель. Я напомню, что в апреле, в самом сложном месяце, средняя цена составила 26,6 долларов за баррель. Сегодня на рынке мы уже в декабре видим 48-49 долларов за баррель. Новый подход с ежемесячными встречами министров стран ОПЕК+ позволяет нам принимать более взвешенные решения.

Глава Минфина результатами сделки был вполне удовлетворен.

- У нас цена на нефть на следующий год заложена чуть больше 43 долларов за баррель, - сказал Силуанов. - Эти договоренности позволят нам исполнить доходную часть бюджета и, может быть, даже пополнить Фонд национального благосостояния.

Следующим докладчиком был министр сельского хозяйства Патрушев, который тоже пришел с хорошими новостями. Российские аграрии обновили рекорд по продаже своей продукции за границу.

- План составляет 25 миллиардов долларов, на сегодняшний день он уже превышен - показатель экспорта достиг 26,5 миллиардов, - привел цифры Патрушев. - По итогам года рассчитываем перешагнуть отметку в 28 миллиардов долларов. В чистом весе превысим показатель в 131 миллионов тонн. Можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории.

Путин поздравил и министра, и работников села с достижением, пообещав наградить особо отличившихся. Но обратил внимание и на другую сторону проблемы.

- Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было, - сказал президент. - Помните, как тогда говорили? Вы молодой человек, а я помню. Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает» Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке.

Путин поручил взять на контроль баланс между экспортом и внутренними ценами.