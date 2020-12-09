Трамп не придет к Байдену, а Обама забыл текст присяги: чем в США запоминаются инаугурации президентов

Избранный президент Дональд Трамп приведен к присяге судьей Джоном Робертсом во время церемонии инаугурации в качестве 45-го президента Соединенных Штатов Фото: EAST NEWS

Нынешние выборы президента США грозят нарушить множество традиций, которыми так гордятся американцы. И начаться все может с церемонии приведения нового главы Белого дома к присяге и вступления его в должность на церемонии, известной под названием «инаугурация».

88 лет без изменений

Процедура инаугурации победителя президентских выборов 2020 года в США должна состояться 20 января 2021 года. Эта дата остается неизменной вот уже 88 лет с момента принятия Двадцатой поправки к Конституции США. Ранее церемония проводилась 4 марта за небольшим исключением – в случае вступления в должность вице-президента при досрочном окончании полномочий главы государства. Если же дата инаугурации выпадает на воскресенье, публичную церемонию проводят на следующий день.

Первая инаугурационная церемония в США состоялась 4 марта 1801 года, когда полномочия президента были возложены на 3-го лидера нации Томаса Джефферсона. Вплоть до 1981 года торжество проходило в восточном крыле Капитолия, но Рональд Рейган перенес его в западное, с тех пор место проведения инаугурации не меняют.

Присягу президенты США приносят ровно в полдень, вице-президенты – за четверть часа до этого. Время до инаугурации строго расписано, равно как и поведение действующего и будущего глав государства, а также их супруг.

Согласно традиции, новоизбранные президент и вице-президент страны со своими половинами прибывают в Белый дом, где их встречают действующие первые лица государства, также с супругами. После этого обе президентские четы отправляются на чаепитие, а затем, в строгом соответствии с регламентом, все отбывают в Капитолий. Вначале уезжают вице-президенты, затем отправляются супруги президентов, и лишь затем кортеж увозит уходящего и вступающего в должность президентов страны. Причем даже места в автомобиле четко расписаны – старый президент сидит справа, новый – слева.

Трампа в Белом доме встречал действующих на то время президент Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно Конституции Соединенных Штатов, привести президента к присяге может любое должностное лицо, но по традиции, ведущей свой отсчет с 1797 года, эта почетная обязанность лежит на председателе Верховного суда.

После принятия присяги и инаугурационной речи президент отбывает в Белый дом, уже сидя в машине справа, а экс-президент улетает с восточной площадки за Капитолием на вертолете на военную базу морской авиации США Эндрюс, расположенную в штате Мэриленд. Затем новый президент принимает праздничный парад, маршрут которого тоже остается неизменным вот уже более 200 лет.

Инаугурация президента США проходит ровно в полдень. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все на бал!

Заключительным этапом инаугурационных торжеств является бал, первый из которых дал после своего вступления в должность Джордж Вашингтон. Некоторые из президентов США отказывались от проведения бала, например, Вудро Вильсон в 1914 году счел, что танцы нарушат торжественность момента, а Франклин Рузвельт счел, что негоже отплясывать во времена Великой депрессии и Второй мировой войны. Некоторые напротив, пытаются перещеголять предшественников: Джон Кеннеди провел целых 5 балов, Рональд Рейган - 10, а Билл Клинтон – 14.

Дональд и Мелания Трамп ждут гостей на традиционный бал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не в этот раз

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации своего оппонента Джо Байдена, штаб которого «украл у него победу на выборах». Команда Трампа продолжает попытки доказать массовые фальсификации со стороны демократов во время голосования и подает все новые иски.

Официально победитель президентской гонки так и не назван. Точку в ней должна поставить Коллегия выборщиков, голосование которой проводится на 41-й день после всенародного и приходится на 14 декабря.

Несмотря на то, что, по сути, выборщики лишь объявляют волю избирателей своих штатов, в этот раз возможны сюрпризы, поскольку ни одна из сторон не желает признавать себя побежденной: Байден утверждает, что собрал большинство голосов, Трамп же в свою очередь заявляет, что президентом демократа «назначили СМИ».

Трамп не будет встречать Байдена в Белом доме Фото: REUTERS

Отказ Трампа от участия в инаугурации не будет иметь политических последствий и не помешает Байдену вступить в должность. Такой ход поможет республиканцу всего лишь избежать непременного обмена любезностями с оппонентом и подчеркнуть, что его победу он не признает. Однако регламент торжества будет безнадежно нарушен.

Кроме того, инаугурационный комитет Конгресса США отклонил резолюцию о признании Байдена победителем выборов. Основанием для отказа послужило несогласие Трампа с итогами голосования. В документе, поданном Демократической партией, уточнялось, что инаугурация Байдена пройдет 20 января 2021 года, но отсутствие консенсуса в комитете не дает Конгрессу полномочий для начала подготовки процедуры. Таким образом, под сомнение ставится и сама дата проведения торжества.

Ну и, понятно, свои коррективы в мероприятие вносит пандемия. Как правило, инаугурация президента США проводится при огромном скоплении народа, включая гостей из других стран (по разным оценкам в Вашингтон на праздник съезжается от двух до трех миллионов человек). Как торжество будет выглядеть на этот раз, пока сказать не может никто, но представители демократов, которые должны будут организовывать церемонию, сказали, что уделят огромное внимание безопасности людей и «помогут организовать безопасную инаугурацию».

Элементы истории

Самой печальной в истории Америки стала инаугурация 9-го президента страны Генри Гаррисона: новоизбранный президент, презрев мартовский холодный дождь и температуру воздуха всего в 8 градусов, отказался надевать пальто и пользоваться зонтом. В результате во время произнесения двухчасовой инаугурационной речи Гаррисон заболел и скончался ровно через месяц после того, как стал президентом. Считается, что именно его смерть послужила основой для легенды о проклятии Текумсе, согласно которой каждый президент США, избранный в год, кратный 20-и, не доживет до окончания срока.

Кстати, инаугурационная речь Гаррисона вошла в историю как самая длинная – в ней было около 8000 слов. А самая короткая речь принадлежит Джорджу Вашингтону – он уложился в 135 слов.

Уже после перенесения даты инаугурации на 20 января 1961 года при вступлении в должность Джона Кеннеди военным пришлось растапливать слой снега, выпавшего накануне – таким образом они расчищали путь для предстоящего парада.

В 2001 году национальный праздник, которым для американцев является инаугурация президента, окончился протестами против прихода к власти Джорджа Буша и стычками активистов с полицией.

44-ый президент США Барак Обама отметился тем, что забыл слова присяги, хотя ее текст состоит всего из 35 слов. После слов «клянусь, что буду» Обама замолчал. Через несколько секунд он сумел продолжить присягу, но многие сочли эту запинку пророческой.