Минфин предлагает ввести налог на движимое имущество

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В правительстве собираются снова ввести налог на движимое имущество предприятий — это станки, оборудование, трубопроводы. Он существовал и ранее, но в 2019 г. был отменен.

- Этот налог — значительная составляющая в бюджетах субъектов федерации, - пояснил kp.ru первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. - Примерно третий — после налога на прибыль и НДФЛ. Он может доходить до 7% или даже 10% от местного бюджета. Возврат налога позволит дать бюджетам регионов в сумме примерно 183 млрд руб.

Деньги из бюджетов субъектов идут на поддержку сел, малых городов, на строительство дорог, школ, модернизацию ЖКХ.

По словам Катасонова, предложение освободить предприятия от налога на движимое имущество исходило от крупных монополистов. Подавалось это так: предприятиям снизят налоговое бремя, а они начнут активное техническое перевооружение. Но в правительстве технического прогресса не заметили, поэтому и решили вернуться к прежнему порядку.

- Возврат к налогообложению я считаю правильной мерой, - сказал Катасонов. - Под льготу подпадали крупные монополисты — но разве они не должны поддерживать бюджеты субъектов? Ну, конечно, должны.

С другой стороны, как быть тем предприятиям, которые все-таки закупают новую технику? Они потратились, а им еще и налог на это оборудование платить. Новая техника стоит дорого, соответственно и налог на него будет высоким.

- Будем подходить к налогообложению так, чтобы не душить предприятия, занимающиеся инновациями, - говорит Катасонов. - Есть много механизмов для смягчения нагрузки, например, понижение налоговой ставки. Эффективной мерой может стать и лизинг, когда в течение 3 лет происходит ускоренная полная амортизация оборудования. У него получается нулевая стоимость, соответственно и нулевой налог. Можно применять и инвестиционные вычеты - если предприятие покажет, что вложило деньги в техническое перевооружение, то эти деньги ему вернут. Надо адресно применять эти меры. А когда мы взяли и всем скопом отменили налог — это неправильно.

Налог никак не коснется физических лиц и индивидуальных предпринимателей, он применяется только в отношении крупных предприятий, выплачивающих НДС по традиционной схеме.