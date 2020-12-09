Закулисье развода Пелагеи: кроме алиментов, певица будет получать по 1 миллиону в месяц от бывшего мужа

Пелагея певица будет получать по 1 миллиону в месяц от бывшего мужа Ивана Телегина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Долгоиграющий бракоразводный процесс наконец окончен: 9 декабря Никулинский районный суд развел певицу Пелагею и хоккеиста Ивана Телегина. Слушания по делу, начавшиеся в середине июня с «минирования» суда, растянулись почти на полгода: то заседания переносили из-за коронавируса, то стороны уточняли требования…

В итоге развод решили оформить отдельно от раздела имущества: по финансовым вопросам супруги так и не договорились – их продолжат решать в суде под Новый год, 29 декабря. А вот вопрос с алиментами на общую дочь Таисию закрыли сегодня, и представители Пелагеи поспешили объявить: артистка, мол, приняла благородное решение откладывать деньги дочери на специальный счет, которым девочка сможет воспользоваться по достижении 18 лет.

- Пелагея сама содержит ребенка, рассчитывает только на себя, и собирается также жить дальше. Таисия, когда станет совершеннолетней, сможет потратить деньги на обучение или приобретет жилье, - заявили адвокаты звезды.

Однако, похоже, что на самом деле все обстоит совсем не так.

- Эти заявления не соответствуют действительности. И делая их публично, стоит помнить, что кроме слов есть еще и документы, которые можно обнародовать и опровергнуть все домыслы, - рассказала kp.ru представитель хоккеиста Ирина Петрова. – На самом деле, Пелагея хотела получать дочкины алименты на руки и в суде билась за каждую копейку. Иск об открытии специального счета на дочь подал Иван Телегин - это была целиком его инициатива, мудрое решение, которое позволит обеспечить будущее Таисии. Никто, кроме самой Таисии, не сможет снять средства оттуда.

По словам Петровой, алименты от хоккеиста составят, в среднем, 2 миллиона рублей в месяц. Но, увы, не вся сумма достанется дочери: Пелагея очень удачно развелась, обеспечив попутно и свое благосостояние.

- К сожалению, по закону копить на отдельном счету можно не более 50% перечисляемых алиментов, - продолжает представитель. – Другие 50%, а это около 1 миллиона рублей, будут ежемесячно поступать самой Пелагее и тратиться ею же. Таким образом, к 18-летию дочери ей достанется лишь половина перечисленного отцом капитала. И все равно, этот вариант куда лучше, чем если бы мама забирала все деньги ребенка.

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Совместно нажитое имущество – краеугольный камень звездного развода. Как выяснила «КП», артистка пытается доказать в суде, что квартира в Москве за 85 миллионов рублей и соответствующее машиноместо принадлежат ей, а делить нужно купленные в браке земельный участок с загородным домом (его цена – около 50 миллионов).

На самом же деле, и квартира, и дом приобретались в браке, да только особняк был куплен в ипотеку. По словам представителей, платит за нее один Телегин, каждый месяц переводя банку более 1 миллионов рублей.

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