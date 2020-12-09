Обесцененные победы: как пандемия повлияла на заработки в мировом спорте

В период пандемии спортсмены вынуждены выступать перед пустыми трибунами. Фото: REUTERS

Коронавирус заглянул в карман самым популярным видам спорта. Соревнования, которые почти повсеместно проходят без зрителей, перестают приносить доходы не только организаторам, но и самим спортсменам. Международные федерации, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, нещадно режут призовые и даже отменяют старты.

Теннис - минус

Терпят убытки даже самые популярные и процветающие виды спорта. Лучше всего это видно по теннису, где даже на турнирах «Большого шлема» произошло секвестирование призовых на 30 – 40 процентов. Лучше всего на себе почувствовал Рафаэль Надаль, который выиграл «Ролан Гаррос» и в прошлом и в этом году.

«Ролан Гаррос»

2019 (Надаль) – € 2 300 000

2020 (Надаль) – € 1 600 000

US Open

2019 (Надаль) – $ 3 850 000

2020 (Доменик Тим) – $ 3 000 000

А более мелкие турниры и вовсе стали выплачивать победителям в разы меньше.

Рафаэль Надаль с призом "Ролан Гаррос" Фото: REUTERS

Санкт-Петербург Опен

2019 (Даниил Медведев) – $ 203 410

2020 (Андрей Рублёв) – $ 92 870

Антверпен

2019 (Энди Маррей)– € 109 590

2020 (Уго Умбер)– € 24 940

Вена

2019 (Тим) – € 474 295

2020 (Андрей Рублев) – € 105 240

Любопытно, что теннисистам, которые вылетают на первых стадиях, гонорары не срезали, иначе они бы даже не смогли оплатить свой приезд на турнир.

Даниил Медведев на соревнованиях в Лондоне. Фото: REUTERS

Единоборства спасает платное ТВ

UFC никогда официально не объявляет суммы гонораров за бои. Тем ни менее по многим косвенным данным получалось, что что Хабиб Нурмагомедов в сентябре 2019 года за бой с Дастином Порье сразу получил 6 млн долларов, не считая отчислений от ТВ. Бой против Гэтжи, после которого Хабиб объявил о завершении карьеры, тоже сулил солидные барыши. При раскрутке поединка даже называлась сумма гарантированного вознаграждения Хабибу в 10 млн долларов. Но потом вся эта тема как-то сошла на нет, и заговорили о том, что призовые за бой, который прошел на «бойцовском острове» под Абу-Даби без зрителей, были значительно срезаны.

Сколько удалось заработать UFC от продажи прав на телетрансляции не известно, зато стал известен доход от недавнего шоу-боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

Сообщается, что права на то, чтобы посмотреть «бой пенсионеров», купили 1,6 млн частных клиентов по цене 49,99 долларов, что составляет 80 млн долларов. Так что Майк явно не останется внакладе. Тем более, что этот поединок проводила его промоутерская компания Legends Only League… Другое дело, спустит ли он на этот раз все свои миллионы…

Словом, платное телевидение – это спасение для некоторых раскрученных видов спорта, которые неплохо живут и без болельщиков на трибунах.

Сообщается, что права на то, чтобы посмотреть «бой пенсионеров», купили 1,6 млн частных клиентов по цене 49,99 долларов, что составляет 80 млн долларов Фото: REUTERS

Футбол скорее жив

УЕФА – богатейшая Европейская федерация футбола пока за счет ТВ-продаж и спонсоров тоже держится на плаву и не снижает выплат в Еврокубках. Как и анонсировалось перед сезоном, только за участие в основном турнире Лиги чемпионов команды получают по 15 млн евро, плюс бонус «за имя». У лучших команд Европы по рейтингу этот бонус превышает 30 млн евро. Плюс хорошо оплачиваются победы на групповом этапе (по 2,7 млн) и каждый шаг в плей-офф… Подсчитано, что победитель прошлой Лиги чемпионов «Бавария» насобирала 123 млн евро. В новом году провалов здесь не ожидается.

Хотя, конечно, те же топ-клубы терпят убытки от пустых трибун. К примеру, в обычные времена, у таких знаменитых клубов как «Барселона», «Реал» или лондонский «Арсенал» доход от Matchday (дни матчей, когда прибыль идет от проданных билетов, атрибутики, питания) в сезон составлял более 100 млн евро. Теперь они лишились этих доходов. И сейчас, чтобы выплачивать баснословные зарплаты той же «Барсе» (один Месси получает более 100 млн), приходится все больше залезать в кредиты, долги по которым исчисляются уже сотнями миллионов евро. Впрочем, и без коронавируса финансовые дела у каталонцев шли не блестяще, а пандемия только осложнила положение.

Футбольные матчи известных клубов выгодны даже в период ограничений из-за коронавируса. Фото: REUTERS

Хоккей в заморозке

В НХЛ сезон начнется только в будущем году и что будет с зарплатами хоккеистов пока не известно. Тем более, что за океаном существует множество различных видов контрактов, а у самых больших звезд они «размазанны» на много лет. К примеру, у Александра Овечкина подходит к концу 13-летний контакт на 124 млн долларов. Но клуб ему уже предлагает новый на три или пять лет с зарплатой 10 млн долларов год. Говорят, что во время пандемии по таким договорам могут платить меньше, но потом все вернется. А вот обычным «работягам с клюшками», похоже, все же придется затянуть пояса.

Заметное уменьшение зарплат произошло в КХЛ. Впрочем, оно планировалось и раньше в виде нового потолка зарплат и удачно совпало с пандемией. Теперь только один игрок у нас получает более 100 млн рублей в год. Еще год назад таких было шесть…

У Александра Овечкина подходит к концу 13-летний контакт на 124 млн долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТОП-7 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Сезон 2019/2020

1 Денис Зарипов («Ак Барс») – 130

2 Виктор Антипин («Металлург») – 125

3 Линус Умрак («Салават Юлаев»)– 120

4 Максим Шалунов (ЦСКА) -120

5 Вадим Шипачев («Динамо») – 120

6 Михаил Григоренко (ЦСКА) – 110

7 Джастин Азеведо («Ак Барс») - 105

Сезон 2020/2021

1 Вадим Шипачев («Динамо») – 120

2 Дмитрий Яшкин («Динамо») – 95

3 Якуб Коварж («Автомобилист») – 90

4 Теему Хартикайнен («Салават Юлаев») – 90

5 Джастин Азеведо («Ак Барс») – 85

6 Антон Ландер («Локомотив») – 85

7 Филип Ларсен («Салават Юлаев») - 80

Итог

Словом, пандемия может хорошо остудить явно перегретый спортивный рынок. Но, как это всегда бывает в кризис, богатые станут еще богаче, а бедные - беднее. Так что многие не самые популярные клубы, лиги и даже целые вида спорта могут сильно просесть, если не разориться…

Что касается самих спортсменов, то их даже волнует не снижение зарплат и призовых, а то, что у них вообще пропала возможность заработать. Вот что, к примеру, говорят норвежские лыжники, которым из-за пандемии запретили продолжать выступать на ближайших этапах Кубка мира.

— Нас просто лишили работы. С этим столкнулись многие в Норвегии. Сейчас зима, и это время соревнований, на которых мы зарабатываем деньги, это наша работа, и как минимум половина моей зарплаты — это призовые, - возмущается норвежский лыжник Синдре Скар.

А ведь в таком положении оказались еще сотни и даже тысячи спортсменов из других видов спорта, где, как, к примеру, в фигурном катании, объявлен полный международный локдаун.

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