Студенты подмосковных университетов завоевали пять золотых медалей на межвузовском чемпионате Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В этом году из-за пандемии финал Межвуза прошел в дистанционно-очном формате. Поэтому нельзя сказать, что в финале встретились 738 студентов из 77 российских вузов. Все они выступали на площадках своих вузов под наблюдением видеокамер. Соперников порой разделяли тысячи километров, что добавило трудностей экспертам. За выполнением заданий они следили по мониторам из Центров управления соревнованиями, расположенными в МИФИ и Московском политехе. Работа там начиналась ранним утром, а заканчивалась поздним вечером, ведь в одной компетенции соревновались, например, Петербург и Владивосток, между которыми 7-часовая разница во времени.

Для студентов участие в соревнованиях - психологическое испытание. Потому что им приходилось выполнять сложные задания в условиях дефицита времени. А это всегда стресс.

-Даже если есть хороший уровень знаний, но нет психологического настроя, то ничего не получится, - поделилась мнением студентка Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна) Ольга Антропова.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Она состязалась в компетенции «Преподавание физкультуры и фитнеса», и, будучи спортсменкой, мастером спорта по волейболу, была нацелена только на победу.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

А многие студенты уже само участие в финале расценивают как большое достижение.

-Мне интересно было трезво оценить свои силы и навыки. Потому что в привычной среде не всегда получается взвешенно посмотреть на себя. А участие в финале Межвуза помогло мне наметить траекторию, по которой нужно развиваться, - поделилась впечатлениями 4-курсница социально-гуманитарного университета Марина Степанова, выступавшая в компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном формате», - В финале я работала с волонтерами-«учениками», незнакомыми мне людьми. Поэтому сначала я должна была определить, каким уровнем языка они владеют, а потом уже провести с ними урок, который соответствовал бы их целям.

Эксперты Ворлдскиллс Россия присудили Марине за дистанционное преподавание английского золотую медаль.

Интересно, что эта компетенция в движении Ворлдскиллс Россия появилась задолго до того, как актуальность дистанционного обучения продиктовал коронавирус.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Сейчас все студенты находятся на дистанционке. И все методические находки, педагогические технологии, которые появились в нашей компетенции, могут быть транслированы на преподавание других дисциплин, - рассказала эксперт-компатриот Наталья Степанова.

По ее мнению, задания в финале межвузовского чемпионата были сложные, но с ними вполне могут справиться студенты, которые целенаправленно готовят себя к преподаванию английского и владеют языком на высоком уровне. Главное- мотивация.

Всего в чемпионате на площадке социально-гуманитарного университета были представлены 8 компетенций. И в большинстве из них студенты ГСГУ завоевали медали. В активе вуза– 2 «золота», 3 «серебра» и 2 «бронзы».

По одной медали каждого достоинства – у Московского государственного областного университета.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали в финале студенты Государственного гуманитарно-технологического университета, который находится в подмосковном Орехово-Зуево.

-Конечно, медаль, это радость, но в соревнованиях я решила участвовать не ради победы, а потому, что было любопытно, насколько сильны мои знания. Кроме того, за нами наблюдали эксперты-профессионалы, которые могут дать рекомендации моим потенциальным работодателям. Так что, я думаю, всем студентам будет полезно выступить в соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс, - высказалась студентка ГГТУ, финалистка в компетенции «Цифровая трансформация» Алёна Ромашина. Она и ее партнер по команде Татьяна Орлова получили «серебро» на Межвузе-2020.

Как рассказал эксперт-компатриот компетенции «Цифровая трансформация» Андрей Можаев, студенты должны были смоделировать бизнес-процессы реальной фирмы-заказчика, предложить новые процессы, спроектировать работоспособный образец программного обеспечения, написать к нему инструкцию пользователя и техническую документацию, а потом презентовать продукт на русском и английском языках.

В компетенции «Охрана труда» ГГТУ представляла Алина Панцулаия. По ее словам, готовиться к финалу она начала два месяца назад, ежедневно отрабатывая с наставником Ириной Щербининой соревновательные модули. Но, несмотря на это, без сюрпризов не обошлось. Одним из таких сюрпризов стал модуль, связанный с эпидемиологической ситуацией, которого не было на отборочном внутривузовском этапе.

-Сюрприз, конечно, но справилась с этим заданием без проблем, - рассказала Алина Панцулаия, - А трудности возникли, когда надо было произвести измерения вредных факторов. Я гуманитарий, а тут – чистая математика.

Алина Панцулаия завоевала третье место на Межвузе-2020 и, что не менее важно, определила, какие моменты профессиональной подготовки требуют усиленной «прокачки».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

-Что раньше говорил работодатель выпускнику, который пришел трудоустраиваться? Забудьте все, чему вас учили. У нас долгое время проблема была в отсутствии практической ориентированности молодого специалиста. Он был теоретически подготовлен, но эта теоретическая база работодателю была не нужна, - рассказала эксперт-компатриот компетенции «Охрана труда» Ирина Щербинина, - В последние годы все меняется. Сейчас вузы, и наш университет, в частности, становятся практико-ориентированными. Это отражается на учебном процессе, учебных программах и на техническом обеспечении аудиторий. Например, специалист по охране труда должен знать не только законодательство и уметь требовать его выполнения. Он должен уметь в каждой ситуации найти нестандартный подход к решению проблемы, то есть, применить гибкие решения. И в этом смысле движение Ворлдскиллс - как раз является базой для формирования специалиста, который обладает нестандартными, как «жесткими», так и «мягкими» навыками. Поэтому я думаю, что вузы и Ворлдскиллс Россия будут идти бок о бок долгие годы.