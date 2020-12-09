Исполнителя хита «Черный бумер» Серегу родная сестра обвинила в насилии и похищении детей

Серега считает воспитание детей некой миссией и в определенной степени жертвой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сергей Пархоменко, он же SERYOGA, он же Полиграф ШарикOF всем известен по хитам «Черный бумер» и «Возле дома твоего», которые в нулевые звучали из каждого утюга. Теперь он не поет подобную попсу, а читает четкую рэпчину, ведет бизнес и не пропускает тренировки в спортзале. А еще в одиночку воспитывает сыновей.

Весной текущего года бывшая жена музыканта Полина Ололо, родившая ему сыновей Марка и Платона, обвинила Сергея в том, что он забрал детей и увез в неизвестном направлении (предположительно, на юг Украины).

- Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту, - написала в контакте Полина. - В последнее время многие из вас видели программы и интервью, где он героически рассказывает, как это — воспитывать одному детей. Старший сын кормил среднего, так как в девять лет он был не приспособлен к приготовлению еды. За гигиеной детей также следят очень плохо, так как нет надлежащего ухода за ними.

Мать пытается вернуть детей через суд, тяжба длится уже более года. Ближайшее заседание перенесено на январь 2021 года. Сам Пархоменко никак не комментировал событие, а поступил как настоящий артист — выпустил 12-минутный видеоролик на своем ютуб-канале, где объяснил мотивы решения и показал детей, играющих в футбол на природе.

Серега показал детей, играющих в футбол

- Мы придумали алгоритм [совмещения концертного графика и воспитания детей], и уже год он успешно работает, - объяснил Сергей. - Как-то я наблюдал за тем, как Марк играет в футбол. Увидел, что у него не очень хорошо получается. Не хватает скорости, выносливости, реакции. После игры подошел к нему и спросил: «Ты хочешь успевать к мячу?». Он говорит: «Да». Я говорю: «Поехали со мной — поживем месяца два вместе, потренируемся. Налажу тренировочный процесс. Посмотрим, что из этого получится». Примерно в это же время начали поступать жалобы на младшего сына, Платона, — стал неуравновешенным. Неконтролируемый выброс эмоций. Даже моменты агрессии. Поступило предложение (от бывшей жены) потратить бюджеты на психолога. На что я ответил, что сам справлюсь. Ребенку нужен отец. И они поехали со мной в Харьков.

Пока Серега пишет музыку, снимает клипы и качается в тренажерном зале, за детьми присматривает его отец.

Марк и Платон

- Мой день начинается с того, что я встаю и стелю постель, - рассказывает старший сын Марк, нарезая банан на кухне. - Потом почистил зубы, пошел на турник, подтянулся по максимуму, потом позавтракал. Помог брату приготовить еду. У нас здесь есть любимый дедушка. Мы живем с ним. Он приехал сюда, чтобы вылечиться, папа ему в этом помогает. Дедушке нельзя нервничать, поэтому мы ведем себя при нем хорошо.

Отец рэпера объясняет, что пережил инфаркт с клинической смертью. После чего внуки помогали проходить ему реабилитацию — делать лечебную физкультуру и нужные упражнения: «заставляли дедушку делать то, что я один бы и не делал».

Отец рэпера объясняет, что пережил инфаркт с клинической смертью. После чего внуки помогали проходить ему реабилитацию

Кроме того, заниматься детьми помогает гувернер Филипп — мужчина с военной подготовкой, служивший старшим сержантом во Французском легионе.

Филипп — мужчина с военной подготовкой

- Это были комнатные дети, можно сказать, которые привыкли к телевизору и рекламе, - уверяет Филипп. - Поэтому первое, что мы им сделали — это режим и дисциплина. Два правила Сергея. Они начали жить спортивной жизнью, правильно питаться. Они развиваются, читают, учат стихотворения. Смотрят научные фильмы. И если бы им этого не хотелось, они бы этого не делали.

Сам Серега считает воспитание детей некой миссией и в определенной степени жертвой.

- Вдруг я оказался в ситуации, где [у меня на руках] две улучшенные копии меня, - признается Серега. - Это требует всего времени от меня. Я осознал, что я — это они. А они — это я. Принципиально не кричу на детей, не повышаю голос, не применяю физические наказания. Я сразу так постановил и придерживался этих принципов. Родителям (другим) просто наплевать, сколько времени дети проводят с этим наладонниками (смартфонами), сколько сидят в соцсетях или перед телевизором. У моих детей есть ответственность, график, режим. Четкие задачи, которые им поставили.

У детей есть ответственность, график, режим

Пока бывшая жена Сереги ищет правосудия, в поддержку Полины выступила родная сестра Сереги — Алена. Которая призналась, что старший брат в детстве часто подвергал ее насилию и унижал.

— «Я ***» — это одно из первых воспоминаний моего детства, - призналась Алена Перший. - Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства... Я бы продолжила молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы. Классический нарцисс сделает все, чтобы наказать свою жертву. То, что делает Сергей Пархоменко, — отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко – нет.