Больше 11 тонн продуктов направила в помощь врачам торговая сеть «Пятёрочка»

«Сейчас, в связи с осенним ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, медицинским работникам особенно нужна поддержка, - отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций Оксана Трофимова. - Вместе с волонтёрами Фонда «Русь», которые доставляют продукты в больницы, мы продолжаем помогать врачам и всему медперсоналу в разных регионах, чтобы в течение длительного рабочего дня все они могли перекусить и восполнить свои силы».

14 больниц, которые расположены в разных уголках нашей страны – в Астрахани, Кемерове, Новокузнецке, Казани, Туле и Волгограде – совершенно бесплатно получили продукты и бытовую химию. В этих, получивших помощь медицинских учреждениях трудятся более 17,4 тысяч сотрудников. Из них более 6 тысяч ежедневно работают в «красной зоне» и лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Доставку продовольствия в удобное для медицинских учреждений время осуществляют волонтёры Фонда «Русь».

КСТАТИ

Общий объём доставленных медикам продуктов и гигиенических средств составил более 11,2 тонн.