Отечественный «Ренгалин» признан «Маркой № 1 в России»

Премия «Марка № 1» существует с 1998 года и считается одной из наиболее известных и авторитетных. Дело в том, что лауреатов выбирают не эксперты, а исключительно потребители. Голосование проходит в электронных СМИ и в социальной сети Facebook, где опубликованы открытые анкеты, в которые все желающие могут вписать названия лучших компаний и марок. В результате определяются бренды, которые заслужили признание и доверие у большинства потребителей.

- Премия «Марка № 1» - это выбор потребителей, свидетельство их высокого доверия, поэтому эта награда имеет для нас особое значение, - рассказал нам научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. - Ранее потребители выбирали «Маркой года» наши противовирусные препараты - «Анаферон» и «Эргоферон». «Ренгалин» признается лучшим противокашлевым препаратом уже во второй раз. Мы особенно гордимся тем, что наши лекарственные средства высоко оценивают не только специалисты здравоохранения, но и сами потребители.