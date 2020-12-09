В Черногории открыли памятник маршалу Жукову

В городе Беране был открыт памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Фото: Небойша Юшкович

В последние десятилетия в Западной Европе многие только и заняты тем, что переписывают историю. Один из самых востребованных периодов официального ревизионизма – Вторая мировая война: советский народ объявляется агрессором, Красная армия – захватчиком.

В Эстонии, Чехии и других странах памятники советским воинам и военачальникам рушат, на них льют краску и кидают в них камнями.

Черногорцы историю помнят и чтят. Сегодня в этой балканской республике, в городе Беране был открыт памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

- Очень символично, что мы открываем этот памятник в День Героев Отечества, который сегодня отмечается в России. Хотел бы выразить признательность властям города Беране и местным жителям за инициативу установки памятника легендарному военачальнику, с чьим именем связана победа над фашизмом. Как писал сам Жуков, Советский Союз вступил в войну с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена, и СССР стал для нее последней надеждой. Такой надеждой Советский Союз был и для народов Югославии, которая также внесла огромный вклад в победу над нацизмом, так, например, Черногория потеряла в этой войне 10% своего населения. .. Открывая памятник легендарному советскому маршалу, мы отдаем коллективную дань памяти советским и югославским воинам, труженикам тыла и мирным жителям - всем тем, кто защищал свою родину от фашизма и отдал за нее жизнь. – сказал на церемонии открытия посол Российской Федерации в Черногории Владислав Масленников.

Глава российской дипмиссии особо отметил, что инициатива черногорцев особенно важна, когда в Европе развернулась новая война – «с памятниками и памятью освободителей».