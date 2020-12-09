«Мука – на 12,9 % выросла, макароны – на 10,5 %. Это почему?»: Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты

Глава государства потребовал принять меры, чтобы привести цены в соответствие с макроэкономическими показателями. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин на совещании с членами экономического блока правительства возмутился необоснованному росту цен на основные продукты питания.

- Что у нас здесь происходит? - обратился президент к собравшимся. - Доходы – понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определённую нагрузку, у нас подросла безработица. Но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания?

Путин взял подготовленную статистику, которая совсем не радовала.

- То, что происходит в мировой экономике и в нашей как части этой мировой экономики - от этого никуда не деться, это понятно. А вот рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чём здесь пандемия? - спросил он снова. Сахарный песок – 1,5 процента? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определённая. А подсолнечное масло – 23,8 процента, и продолжает расти; мука – 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента – это-то почему? А объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

Глава государства потребовал принять меры, чтобы привести цены в соответствие с макроэкономическими показателями.

- Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены, - напомнил он. - Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными.

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