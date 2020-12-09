«Видео вызывает отвращение»: Команда «Формулы 1» отреагировала на поступок своего нового гонщика Никиты Мазепина

Болельщики «Формулы 1» обрушились на Мазепина в соцсетях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Никита Мазепин, который только на прошлой неделе подписал контракт с командой «Формулы 1» «Хаас», уже вляпался в скандал. 21-летний гонщик, который является сыном российского миллиардера Дмитрия Мазепина, выставил у себя в Инстаграм скабрезное видео. На нем девушка, сидящая на заднем сиденье спорткара, отбивается от приставаний…

Болельщики «Формулы 1» тут же обрушились на Мазепина в соцсетях, посоветовав «Хаас» прервать с ним контракт.

Мазепин поспешил извиниться:

«Я хотел бы принести извинения за свои недавние действия — и за само неподобающее поведение, и за тот факт, что всё было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанёс, и за то, что поставил в неловкое положение „Хаас“. Я как пилот Формулы-1 обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки», - попытался сгладить ситуацию российский гонщик. Но критики в него адрес меньше не стало.

Ситуация обостряется еще и тем, что к «Хаас» сейчас приковано повышенное внимание, поскольку с этой же конюшней три дня назад подписал контракт Мик Шумахер. И теперь фаны пишут, что сын Михаэля Шумахер не должен быть с Мазепиным в одной команде…

Вскоре появилось заявление в официальном Титтере «Хаас»:

«Команда Haas F1 Team не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном в его социальных сетях. Кроме того, сам факт того, что видео было опубликовано в социальных сетях, также вызывает отвращение у команды Haas F1 Team.»

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