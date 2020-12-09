Глава Роспотребнадзора Анна Попова: Тотальных запретов у нас сегодня нет, но жить в условиях коронавируса придется

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как уже сообщалось, на днях у нас в редакции побывала известный врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Анна Юрьевна более часа отвечала на вопросы журналистов и слушателей в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Некоторые цитаты мы уже опубликовали - в газете и на сайте kp.ru.

Сегодня - ещё несколько актуальных фрагментов...

О статистике и оптимизме

-... Анна Юрьевна! Такое ощущение, что заболеваемость ковидом немножечко на спад пошла? Да? По крайней мере, в Москве.

- Мы не торопимся «обнадеживаться»...

- А мы слишком оптимистичны?

- Нет, мы сегодня уже реально смотрим - как ежедневные данные, так и средненедельные. Потому что люди, почувствовав недомогание, имеют обыкновение обращаться к врачам после выходных – в понедельник, вторник. Потом им ставят диагноз. И где-то к четвергу-пятнице появляются результаты, которые вносятся в базу (статистическую. - Авт.)

Здесь могут быть особенности регистрации. Поэтому, каждый раз надо смотреть, учитывать, какие показатели будут в среднем за неделю.

- И - копить оптимизм на будущее?

- Будем стараться его не растерять... И - действовать так, чтобы его было побольше.

- Когда начнется массовая вакцинация? Какои регион или город будет первым?

- По поручению Президента России в стране началась масштабная вакцинация. Для этого была проведена активная подготовка. А какие республики, края и области будут здесь первыми - это решение за федеральных штабом, поставки вакцин в регионы уже пошли.

- Вакцина будет платнои или в рамках ОМС?

- Она будет бесплатной - да, в рамках ОМС и исключительно добровольной.

И ещё надо заметить, что вакцина внесена в список жизненно важных лекарственных препаратов – это уже говорит о том, что тем, кому нужна, она вводится совершенно бесплатно.

- А кому она нужна, прежде всего?

- Это, конечно же, люди, имеющие высокий риск профессиональный – врачи, учителя, это представители целого ряд других профессий. Плюс - люди с ослабленным здоровьем, старшее поколение.

Я думаю, что все эти вопросы, по мере их поступления, будем решать оперативно, в интересах наших граждан.

Почему тесты иногда «врут»?

- Много претензии к тестам (например, 4 теста у одного человека, сделанные подряд, показали 2 отрицательных результата и 2 положительных), а, следовательно, возникают вопросы и к статистике по заболевшим. Будет ли Роспотребнадзор ужесточать или менять требования к проведению тестов? Каков процент бракованных тестов в России?

- Причины тут могут быть разные – в их числе, как мы говорим, наличие в организме человека «похожего» по структуре, родственного, возбудителя болезни и ещё - слишком малое количество возбудителя, которое берётся на анализ.

К ложноотрицательным результатам чаще всего приводят и нарушения при подготовке - со стороны наших граждан. Например, при сдаче мазка на коронавирус пациент должен не менее 3 часов ничего не есть и не пить, не полоскать горло. При несоблюдении этих правил можно просто «смыть» вирус и результат будет отрицательным.

Нарушение технологии выполнения анализа встречается сейчас очень редко – чаще всего это «человеческий фактор» - случайно перепутали пробу, отвлеклись и ввели результат не в ту ячейку и так далее. Но такие ошибки бывают крайне редко – крупные лаборатории автоматизируют все возможные процессы, налажен специальный контроль качества, который позволяет «выловить» такие неточности и погрешности до выдачи результата.

В любом случае, именно поэтому мы отслеживаем ситуацию не только по результатам тестирования, но и по заболеваемости внебольничными пневмониями, следим за больными ОРВИ.

Статистика регистрации новых случаев коронавирусной инфекции CoViD-19, которая публикуется ежедневно в оперативном режиме, на наш взгляд, отражает объективную эпидемиологическую ситуацию, поскольку позволяет отследить все основные тенденции и изменения эпидпроцессa во всех регионах страны.

И потом - есть же врач, который приходит на помощь, результаты визуального осмотра...

То есть, именно доктор ставит человеку диагноз. А - не тот амплификатор – прибор, который проводит ПЦР.

Страна большая - картина заболеваемости разная

- С помощью вашего пресс-секретаря - Анны Брычевой, мы освещали ваши визиты в Архангельск – к поморам, потом в Питер, затем у вас был Ростов-на-Дону. Что лично вам дают эти поездки? Где самая сложная ситуация с COVID-19? Какой регион и город вас особо беспокоит?

- Ситуация разная в разных субъектах Российской Федерации. И, конечно же, сложнее всего там, где не удалось в течение летних месяцев стабилизировать ее на низких цифрах заболеваемости. У нас в ряде регионов статистика заражённых перестала расти, но уровень, на котором она остановилась, был достаточно высоким.

И эти риски мы обозначали еще тогда. И предполагалось, что предложим этим территориям все необходимые мероприятия. Но, к сожалению, далеко не все - из того, что мы рекомендовали - было сделано. Это привело к тому, что с довольно высокого уровня вирус стартовал.

И он, конечно, развивается.

Непростая ситуация у нас в территориях северных – это и Архангельская область, где я уже была, и там стабилизация определенная наступила. Но пока нет явного снижения. Это и Республика Коми. И наиболее сложно в Республике Карелии. Там самые высокие цифры.

Наиболее стабильные результаты в Татарстане, Чеченской республике, в Краснодарском крае...

- А как вы выводите эти цифры? Показатели заболеваемости...

- Считать не очень сложно, на наш взгляд. Мы берем абсолютное число зарегистрированных случаев заражения за семь дней, смотрим среднесуточное и определяем, на сто тысяч населения в регионе. Потому что невозможно сравнить маленькую республику, небольшой субъект Российской Федерации с крупным регионом. Если сравнивать абсолютные цифры, получится полная ерунда.

Поэтому, есть такой эпидемиологический прием, он используется всегда. И сравниваются только интенсивные показатели, рассчитанные на определенное, на равное количество населения. На сто тысяч.

Вот в Российской Федерации за прошедшую неделю среднесуточный показатель на сто тысяч – чуть больше 18. А в Карелии – чуть больше 70. Разница какая!

- А это почему? Потому что в Карелии не соблюдают меры предосторожности?

- В Карелии есть определенные проблемы. И вот мои коллеги были там на прошедшей неделе - когда что-то где-то идет не так, как следовало бы, мы отправляем туда специалистов, когда-то я езжу сама. Специалисты были, все рекомендации они дали. Я думаю, что там немножечко наладилось сегодня. Я говорила с представителями местного Минздрава. Мы в достаточно плотном контакте с руководством республики. Поверьте, они очень стараются сделать все, чтобы ситуация стабилизировалась. Но сегодня, когда - заболеваемость началась с высоких цифр, это бывает не так просто.

А вот когда я езжу, да, мне, конечно, очень важно увидеться с врачами, которые на местах работают. С медиками первичного звена, в стационарах.

Я всегда с ними встречаюсь. Потому что так, как скажут правду они, не всегда ее где-то и статистические сводки дадут. И тогда видишь, какие есть проблемы.

И очень многое из того, что они говорят, я, когда приезжаю в Москву, докладываю, во-первых, Татьяне Алексеевне Голиковой, как своему курирующему вице-премьеру, и тогда реакция идет очень быстро. Очень многое поправляется прямо сразу.

Поэтому, я считаю, такие поездки крайне полезными. Но это наша обычная практика. И все мои предшественники ездили. И Геннадий Григорьевич Онищенко очень много ездил по стране. Без этого просто не может быть правильного реагирования и выстраивания всех тех управленческих решений и предложений по их принятию, которые мы и должны вырабатывать. Смысл здесь такой, я и сегодня улетаю в командировку, но это нормально, это жизнь.

- Это пока секрет, куда вы летите?

- Я обязательно оттуда выйду в эфир.

- А много еще командировок?

- Конечно. Они не всегда плановые. Иногда бывают такие, которые нужно… Бывали в моей жизни и случаи, когда с заседания правительства надо было встать и уехать, когда где-то что-то случилось. В этом тоже ничего необычного нет. Это такая работа.

- Можете нас взять как-нибудь с собой?

- Если вы готовы так вот встать и улететь со мной вместе, то конечно, - хорошо, договорились. Как только… Я буду иметь в виду ваше предложение.

Хорошие прогнозы зависят от нас сами

- И все же, Анна Юрьевна, - вроде как ситуация для народа сейчас полегче. У нас нет такого карантина, как весной. Футбольные матчи проводятся. Даже зрителей туда пускают. Где-то больше, где-то меньше, кто-то соблюдает правила, кто-то не очень, за это их штрафуют. То же самое с музыкальными концертами. Люди устали, хотят ходить на концерты, но не всегда это получается по правилам. Помним громкую историю с выступлением Басты в Петербурге. Негромкую, но она все-таки была буквально на днях, - с Кипелова в Москве в «Стадиуме». Об этих концертах было известно заранее. Почему они не были отменены? И почему штрафуются клубы уже постфактум? Есть ли в этом смысл?

- Смотрите... Во-первых, главное – это здоровье. Что бы мы ни думали, как бы мы ни хотели... . И все меры, которые предпринимаются, и невероятные усилия государства по сбережению, сохранению и защите здоровья россиян, и об этом было сказано, они - для того, чтобы как раз вот это и сделать – сохранить и защитить наше здоровье. Невероятные усилия государства на это направлены, большого количества людей – врачей, людей, которые в лабораториях, которые занимаются бизнесом и так далее.

И потому, исходя из этого, все требования наши и правила, и методические рекомендации и написаны.

Помните, как весной и летом мы очень аккуратно выходили из зоны ограничений. Но мы вместе с тем нашли форму работы для всех отраслей бизнеса, прямо сразу, это было еще в апреле, для всех видов спорта и для всех организаций культуры. И для театров, и для музеев, и для выставок.

То есть, мы сказали: если будем делать так, то мы сможем обеспечить безопасность при посещении этих учреждений.

Однако это не всегда получается. Иногда невольно, крайне редко, когда кто-то случайно сдвинул маску, почесал за ухом, забыл ее надеть, бывает такое. А иногда – вольно. И тогда это тем более досадно.

Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо, чтобы все закрыть. И, наверное, это не нужно. Мы уже с вами и в этой студии говорили: нам надо научиться жить в этой ситуации. Не снижая качества жизни, просто научиться жить. Но для этого мы должны навык в себе такой воспитать и проявлять его – четкого следования правилам.

Почему оштрафовали? Потому что правила нарушались.

- И второе направление – мы штрафуем за нарушение правил. Мы же не штрафуем, потому что только вот они собрались. Этого никогда не было, этого и не нужно. И в этом смысла никакого нет. Наказывают тогда, когда правила нарушены. Договорились государство с этим предпринимателем проводить по этим правилам, когда все сидят с заполнением зала вот таким. Когда все сидят в масках. Но очень хочется продать чуть больше билетов. И очень хочется поднять публику, устроить праздник и веселье.

Вы же видели видео- и фотофиксацию того, что там происходило. А происходило ровно та ситуация, когда люди заражаются, когда эмоции, форсированный выдох, нет маски. И вот эта толпа, которая бурно радовалась, она вся в зоне риска. Разве за этим люди пришли на концерт? Они же не пришли на концерт, чтобы потерять здоровье. Они пришли получить эмоции. Но в сегодняшней жизни для этого нужно соблюдать определенные правила.

Нигилизм - по отношению к ковиду, это плохая история. Я воспринимаю это как желание кому-то навредить. Практически умышленно. Ну нельзя людей провоцировать на такие действия, которые нанесут вред их здоровью. Это просто бесчеловечно. И, конечно, мы наказывали, штрафовали и будем это делать.

И, учитывая, что нас слышит и читает очень большое количество людей, обращаюсь ко всем и хочу сказать, что в этом случае главное – на такие провокации не поддаваться. Помнить о том, что это ваше здоровье, у вас второго такого нет. Поэтому надо беречь то, что есть. Как беречь? Это известно. Это маска, это чистые руки, это чистые поверхности. Это забота о себе и своих близких. И социальная дистанция.

- К сожалению, даже такое выражение сейчас гуляет в соцсетях – «ковид-диссиденты». Люди, которые говорят: не слушайте вы, что Попова говорит, это все выдумки. На самом деле не все так страшно. С этими «контрпропагандистами» что делать? Может, какие-то уголовные, административные наказания - усилить? Ужесточить...

- Один мой очень хороший друг, очень известный врач, который трудно и тяжело работает в «красной зоне», защищая людей... Так вот - когда он такое слышит, его просто переполняют эмоции, чувство негодования. И он говорит: а приведите их к нам санитарами на пару дней в ковидную зону. Чтобы они увидели этих людей, которые не умеют дышать. Человек не может дышать! Что может быть страшнее? И ему надо помогать. И пусть они посмотрят. И потом увидим, что они после этого смогут или не смогут уже ничего сказать.

Это - плохая история, когда человек может научиться только на собственной беде. Это плохая история. Главное – до этого не доводить. А правила, я уже сказала, они понятны. И - не поддаваться на такие провокации.

* * *

- Хотелось бы даже и эту нашу беседу завершить на позитивной ноте.

Прошлые разы, когда мы с вами общались, вы говорили о прогнозах. Можете осторожненько вот дать нам надежду, пожалуйста!

- Смотрите, ввели обязательный масочный режим 16 октября. 29-го Минюст зарегистрировал постановление на этот счёт, и в ноябре, через две недели, наступила фаза стабилизации.

И сейчас потихонечку темп прироста заболеваемости начал стабилизироваться.

Вот если перестанем соблюдать санитарные меры, вот если сейчас - в ажиотаже - пойдем в магазин, все забудем, маску снимем, нам жарко, вот надо выбирать подарки! Риски есть. И если будем делать все, как следует, как положено, как надо сегодня, чтобы нам вместе с близкими в семье встретить Новый год, чтобы нам его хорошо провести, чтобы у нас хватило возможности не заразиться, правила своего поведения в течение всех праздников, тогда не будет роста, тогда будет хороший прогноз. Вот сегодня весь прогноз в наших руках.

- А лето будет?

- И платья из ситца - тоже!

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