Новые механизмы поддержки экспорта озвучил Денис Мантуров на форуме «Сделано в России»

«Два предыдущих года реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» дали нам необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов. Его обновленная структура предполагает компактную, клиентоориентированную систему поддержки экспорта промышленной и аграрной продукции на каждом этапе жизненного цикла – от самой идеи «я могу экспортировать» до послепродажного обслуживания», - заявил министр Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Сдлано в России», который проходит 9 декабря в Москве.

С 2021 года нацпроект «Международная кооперация и экспорт» будет дополнен новыми инструментами поддержки экспортёров, в числе которых поддержка послепродажного обслуживания, обеспечение гарантии обратного выкупа. С 2022 года планируется также запустить программу субсидирования недополученных доходов ОАО «РЖД», возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку продукции металлургии и минеральных удобрений.

Министр также отметил, что в систему поддержки промышленного экспорта входят семь действующих инструментов субсидиарной поддержки, включая льготное кредитование, компенсацию затрат на патентование, сертификацию и адаптацию продукции к внешним рынкам, участие компаний в выставках.

«Российский экспорт уже сейчас охватывает практически все несырьевые неэнергетические позиции. Поэтому основной потенциал сконцентрирован в снятии избыточных барьеров для выхода наших компаний на внешние рынки. Обеспечить достижение заявленных показателей позволит реализация комплексной системы поддержки бизнеса со стороны Минпромторга России, Минсельхоза России и Российского экспортного центра», - резюмировал министр промышленности и торговли.

Напомним, что президент сформулировал цель увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 70 процентов к 2030 году. В первую очередь речь идёт о промышленном экспорте.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проходит 9 декабря в Москве. Организаторами выступают АО «Российский экспортный центр» и Фонд Росконгресс. Ключевая тема форума в 2020 году: «Вызовы нового десятилетия».

Трансляции доступны на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.