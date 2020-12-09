В Оренбургской области целый день тушат пожар на нефтяной скважине

Пожар на нефтяной скважине Таллинского месторождения-2 - в пяти километрах от села Таллы Грачевского района Оренбургской области. Фото: Екатерина САРЫЧЕВА

На месте ЧП работают аварийно-спасательные и оперативные службы, представители регионального Росприроднадзора и Экологическая служба Оренбургской области.

Прибывшие спустя один час и 20 минут на место первые пожарные расчеты застали на месте ЧП огромный полыхающий факел высотой в 25 метров. Горел газовый фонтан, бьющий и-под земли на открытой буровой скважине. Пожар от него распространился на площадь около 100 квадратных метров, ему был присвоен первый ранг. Оперативные службы сообщают об одном пострадавшем: 27-летний мужчина получил ожоги кистей рук и был госпитализирован в хирургическое отделение местной районной больницы.

Прибывшие спустя один час и 20 минут на место первые пожарные расчеты застали на месте ЧП огромный полыхающий факел высотой в 25 метров. Фото: Екатерина САРЫЧЕВА

На месте развернут межведомственный оперативный штаб, принимающий решения по дальнейшей локализации и ликвидации возгорания. Руководит им начальник регионального МЧС Александр Зенов. Для контроля экологической обстановки в районе ЧП привлечена специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора. На пожаре работают от регионального МЧС 55 человек и 14 единиц техники, всего же в тушении возгорания задействованы 87 человек и 29 единиц техники.

На месте ЧП работают аварийно-спасательные и оперативные службы. Фото: Екатерина САРЫЧЕВА

Недропользователем данного месторождения является самарское ООО «Отрадный», подрядчик скважины - самарское ООО «Нефтегорская буровая компания». В соответствии с приказом на объекте, где произошло возгорание, объявлен режим «Чрезвычайной ситуации локального характера». Идут также работы по очистке территории от элементов поврежденных конструкций буровой скважины.

Горел газовый фонтан, бьющий и-под земли на открытой буровой скважине. Фото: Екатерина САРЫЧЕВА

По поручению и.о. регионального прокурора районный прокурор и Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор взяли на контроль проверку обстоятельств данного пожара. В зону возгорания выехал прокурор Грачевского района, который проводит разъяснительную работу с населением ближайших к месту ЧП поселков.

Пожар от него распространился на площадь около 100 квадратных метров. Фото: Екатерина САРЫЧЕВА

В ходе проверки будут сделаны выводы о соблюдении недропользователем и подрядчиком норм промбезопасности при проведении работ, требований природоохранного законодательства и охраны труда. Проверяющим предстоит также оценить ущерб, нанесенный пожаром на бурой нефтяной скважине экологии. По результатам, в случае выявления нарушений виновные, допустившие такую ситуацию, будут наказаны.