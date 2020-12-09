«Роснефть» помогла Эрмитажу в организации выставки «Линия Рафаэля»

Более 300 картин, скульптур и предметов прикладного искусства из фондов Эрмитажа и 12 собраний России и Западной Европы будут демонстрироваться в Аванзале

9 декабря в Эрмитаже открылась выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020», генеральным спонсором которой выступила «Роснефть». Также финансовую помощь в организации выставки оказала нефтяная компания BP (крупнейший акционер «Роснефти»). Это уникальный проект. Экспозиция посвящена феномену Рафаэля Санти и его влиянию на европейское искусство последних пяти столетий – на таких знаменитых художников разных эпох и стилей, как Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, а также Иванова, Венецианова, Энгра, Коро и Пикассо, считавших себя учениками и последователями Рафаэля.

Более 300 картин, скульптур и предметов прикладного искусства из фондов Эрмитажа и 12 собраний России и Западной Европы будут демонстрироваться в Аванзале, Николаевском и Концертном залах Зимнего дворца до конца марта 2021 года.

Главная премьера выставки «Линия Рафаэля» - восемь монументальных фресок, созданных по мотивам композиций художника мастерами его школы. Впервые в истории Эрмитажа зрители имеют возможность наблюдать за процессом возрождения бесценных произведений, украшавших лоджию виллы Стати-Маттеи в Риме. Фрески находятся в разной стадии реставрации, что позволяет продемонстрировать основные фазы сложной работы по раскрытию подлинной живописи школы Рафаэля.

«Эта выставка из категории «умных», которые требуют размышлений самого разного уровня, - пояснил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Я благодарю компанию «Роснефть», нашего главного спонсора, которая стала очень важным спонсором выставок Эрмитажа в последнее время».

«Мы рады поддержать этот масштабный проект и продолжить сотрудничество с одним из лучших музеев мира, - сообщил главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. - Я убежден, накопленная веками энергия художников подарит гостям выставки «Линия Рафаэля» радость встречи с подлинным искусством. Благодаря работникам Эрмитажа, мы увидим и знаменитые шедевры, и картины, которые не выставлялись прежде. Позитивные эмоции особенно важны в этот непростой год».

Обратим внимание, что «Роснефть» традиционно поддерживает проекты, направленные на развитие духовных и культурных ценностей. Ранее при участии компании в Эрмитаже была создана постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья». Также с большим успехом прошла первая в России выставка Пьера делла Франческа.