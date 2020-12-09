Как укрепить иммунитет без лекарств: В Москве для пенсионеров откроют школу фито и ароматерапии

В Москве впервые откроется школа по обучению искусству фито- и ароматерапии Фото: Shutterstock

Пандемия коронавируса многое изменила в жизни россиян, даже сферу наших интернет-интересов. Если раньше одним из самых популярных запросов был «как похудеть», то сейчас в лидерах – «как укрепить иммунитет без лекарств». В АНО «Ноосфера» проанализировали поисковые запросы Яндекса на эту тему, и оказалось, что ежемесячно сочетание «лекарственные растения» москвичи ищут более 7 тысяч раз. Это 10 процентов от общего числа запросов!

В Интернете, конечно, «найдется всё», но вот кто даст гарантию, что советы профессиональные? «Полезные» статьи в Сети не всегда имеют авторитетный источник, а в случае с лекарственными растениями нужно помнить про то, что они именно лекарственные. Одному «лекарство» может подходить, а у другого есть противопоказания.

Поэтому в Москве впервые откроется школа по обучению искусству фито- и ароматерапии «Ароматы и травы для здоровья: Как помочь иммунитету». Профессионалы в области фитотерапии, врачи, ученые из первых уст расскажут, какие травы для чего полезны, как их сочетать, готовить и какие есть противопоказания. Проект реализует АНО «Центр социальных, культурных и экологических инициатив «Ноосфера» при поддержке гранта «Москва-добрый город» совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

На кого рассчитан курс

Занятия и лекции начнутся в начале 2021 года продлятся до самой осени. К проекту приглашают присоединиться людей старшего возраста города Москва. Пенсионеры находятся в группе риска в условиях пандемии коронавируса, им особенно важно поддерживать иммунитет. Но использование медикаментозных иммуномодуляторов не всегда оправдано, а в случае, если человек заражен Covid-19, и вовсе опасно. Поэтому использование растений и эфирных масел для укрепления иммунитета – более безопасный и эффективный способ.

— Наша задача — поддержание здоровья москвичей 60+ доступными натуральными средствами, чтобы им не пришлось не ходить лишний раз к врачу или в аптеку в условиях карантина от COVID-19,— объясняют авторы проекта.

Врачи-фитотерапевты и ученые сформировали программу лекций таким образом, чтобы каждый урок был посвящен одной из наиболее уязвимых систем жизнедеятельности человека с учетом возрастных изменений. Например, с годами происходят изменения в работе нервной системы, сердечно-сосудистой системы, требуется внимание к пищеварению, суставам и костям.

Где пройдут занятия

Очные занятия будут проходить в библиотеках Москвы каждый месяц. Итого, 10 лекций, каждая продолжительностью один час. После выступления экспертов, слушатели смогут задать им вопросы.

Библиотечный лекторий – возможность для пожилых москвичей, имеющих сложности с работой в Интернете, получить бесплатно профессиональные консультации у известных врачей-фитотерапевтов, в том числе представителей кафедры фитотерапии РУДН, Школы врача-фитотерапевта академика РАЕН и ЕАЕН К. А. Трескунова.

Встречи в рамках школы будут записывать на видео и выкладывать на Youtube-канале проекта. Таким образом, узнать о способах укрепить иммунитет при помощи растений, сможет еще больше людей, в том числе тех, у кого не получилось посетить очные занятия «школы».

— С учетом постпубликации лекции на сайтах партнеров проекта, одну лекцию прослушают не менее 15 000 посетителей,- даёт свой прогноз руководитель специальных проектов «Комсомольской правды» Александр Чекшин. – Кроме того, для популяризации проекта планируется проведение пяти программ в эфире федеральной станции Радио КП, а также круглых столов.

Знания, полученные на лекциях, можно будет дополнить просмотром мастер-классов. Ролики с детальным и пошаговым разбором ошибок «новичков», инструкциями по выбору и приготовлению лекарственных трав и настоев, кураторы будут публиковать на Youtube-канале проекта ежемесячно.

Энциклопедия для всех

По итогам курса все советы экспертов соберут в один сборник – «Ароматы и травы здоровья: Как помочь иммунитету». Это своего рода путеводитель, выгодно отличающийся от всего, что ранее было в Сети – рекомендации здесь даны не абстрактным экспертом, а профессионалами в области фитотерапии. Информация уникальная и разноплановая, с учетом интересов слушателей возраста 60+, поскольку в сборник войдут ответы как раз таки на их вопросы, озвученные в рамках библиотечных лекториев.

— Сборник будет вручаться слушателям школы и участникам проекта. На сайте школы по итогам проекта он будет доступен для скачивания в формате pdf,- пояснили кураторы проекта.