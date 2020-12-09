Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 9 декабря 2020: как лечатся Максим Фадеев и Рената Литвинова

Рената Литвинова лечится дома, переносит болезнь в легкой форме. Актриса выполняет рекомендации врачей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 9 декабря 2020:

Лечатся в больнице

57-летний Игорь Угольников две недели лечился амбулаторно и уже неделю в больнице. Продюсер идет на поправку, однако о выписке говорить пока рано. У артиста диагностирована коронавирусная пневмония.

86-летний Александр Ширвиндт с супругой Натальей лечились две неделе в 52-й больнице. Народный артист с женой уже дома после положительной динамики лечения и получения двух отрицательных тестов. Александр Анатольевич вылечился, благодарит врачей и доволен условиями пребывания в больнице. Лечили, кормили хорошо, ну и гостиницы сын и внуки приносили регулярно. Любимого артиста стремились угостить и соседи по палате, и медработники.

Лечатся амбулаторно

52-летний Максим Фадеев самоизолировался в доме и ждет результатов теста на коронавирус. Пока продюсер не знает подтвердится ли у него COVID-19, так как симптомы вируса схожи с ОРВИ.

53-летняя Рената Литвинова лечится дома, переносит болезнь в легкой форме. Актриса выполняет рекомендации врачей.

63-летняя Вера Таривердиева переносит болезнь в легкой форме. Вдова композитора Микаэла Таривердиева сегодня узнала точный диагноз: «В воскресенье вечером поднялась температура. В понедельник вызвала врача. Взял мазки. Сегодня сообщили что тест положительный. Температура то есть, то нет. Самочувствие на удивление нормальное. Запахи чувствую. Но теперь выходить уже не могу. И не смогу полететь на открытие «Декабристских вечеров» в Кафедральном соборе, которое запланировано на 13 декабря! Сижу дома!»