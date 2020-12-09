"Античная баня и мини Петергоф во дворе": Россиянин продает самую дорогую виллу в Израиле

Дом расположен в Кейсарии. Это небольшой городок на берегу Средиземного моря, между Тель-Авивом и Хайфой, аналог московской Рублевки. Фото: sothebysrealty.com

В Израиле выставлен на продажу дом за 260 млн. долларов, что стало рекордом за всю историю тамошней жилой недвижимости.

Более точная цена - 259 532 303 доллара – указана на сайте агентства по недвижимости Sotheby`s, занимающегося эксклюзивными и исключительно дорогими объектами по всему миру.

Фото: sothebysrealty.com

Дом расположен в Кейсарии. Это небольшой городок на берегу Средиземного моря, между Тель-Авивом и Хайфой, аналог московской Рублевки. Уже много лет там предпочитает селиться израильская элита. В городе нет мэрии, им управляет специально созданная для этого компания, чутко реагирующая на каждый каприз толстосумов.

Фото: sothebysrealty.com

Риэлтор по фамилии Белзер-Шмельцер описывает лот как:

«Особняк в королевском стиле, архитектура, вдохновленная барокко и рококо. Собственный спа-центр с тренажерным залом и саунами, крытый бассейн, ландшафтные сады, 2 фонтана с римскими скульптурами, монументальные колонны.

Фото: sothebysrealty.com

В доме помимо всего этого 4 спальни, 5 санузлов с ваннами, 4 туалета.

Фото: sothebysrealty.com

При оформлении интерьера использованы натуральные мрамор и оникс, а также 14-каратное золото. Тщательно подобранная мебель, сделанная за заказ. Также имеются винный погреб, биллиардная, кинозал, эко-системы энергосбережения».

Фото: sothebysrealty.com

Если посмотреть на фотографии, изобильно иллюстрирующие объявление, то в словах и нет и: чрезмерный достаток просматривается в каждой детали интерьеров; даже домашний спортзал, не говоря уже о туалетах, отделаны в дворцовом стиле. Сложно представить вкусы и полеты фантазии заказчика, пожелавшего жить в такой пусть и не современной, но очень кричащей роскоши.

Фото: sothebysrealty.com

В Израиле эта история активно обсуждается. Особенно гордятся выходцы из России: мол, самый дорогой дом в Израиле построил не кто-нибудь, а именно «русский» еврей. Некоторые озаботились вопросом: зачем на дом с четырьмя спальнями аж 9 туалетов? К консенсусу пришли с иронией – скорее всего, владелец большую часть своей жизни прожил в коммуналке, где без очереди в туалет попасть было практически невозможно. Вот и осталась детская травма в подсознании навсегда.

Фото: sothebysrealty.com

Израиль – страна маленькая, все давно знают, что эта вилла, предлагаемая сейчас к продаже, принадлежит российскому бизнесмену Валерию Когану.

Фото: sothebysrealty.com

Все началось 12 лет тому назад, когда Коган приобрел в Кейсарии сразу 7 расположенных по соседству с друг другом вилл, которые впоследствии были снесены. На их месте и был построен новый, роскошный, 2-этажный особняк.

Фото: sothebysrealty.com

В определенный момент некоторое волнение испытали по поводу этого приобретения израильские спецслужбы: владения Когана располагались на той же улице, что и собственность израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Фото: sothebysrealty.com

В 2009 году Коган также приобрел самую дорогую на тот момент квартиру в Израиле – пентхаус на тель-авивской набережной. Сумма сделки составила 28 млн. долларов. Она также недавно выставлена на продажу. Владелец намерен выручить за нее 65 млн. долларов.

Фото: sothebysrealty.com

Третьим активом, который в этом году семья Коганов выставила на продажу, стали жилые апартаменты в знаменитом нью-йоркском отеле Plaza.

Фото: sothebysrealty.com

Причины, по которым Коган вдруг резко стал избавляться от недвижимости по всему свету, неизвестны. Он не общается с прессой и всегда считался одним из самых скрытных российских толстосумов. О карьере и бизнес-империи Когана сведений практически нет: уроженец Мариуполя, еврей по национальности, в начале 2000-х он был председателем наблюдательного совета компании, владеющей московским аэропортом «Домодедово».

Фото: sothebysrealty.com

Даже в знающем всё про каждого богача журнале Forbes последняя информация о Валерии Когане датируется 2014 годом. На тот момент его состояние оценивалось в 2,4 млрд. долларов. В списке Forbes 200 богатейших бизнесменов России-2020 фамилии Когана нет.

Фото: sothebysrealty.com

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