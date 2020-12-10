Анастасия Костенко прифотошопила "Мерседес"

Анастасию Костенко с мужем. Фото: социальные сети

Анастасия Костенко опять попала под шквал критики. На этот раз третья жена Дмитрия Тарасова опозорилась, прифотошопив "Мерседес". Поклонники поинтересовались у модели, зачем она это сделала. 26-летняя Анастасия молчать не стала.

Анастасия Костенко попала впросак, опубликовав гламурное фото. Супруга Дмитрия Тарасова предстала в стильном зимнем наряде бежевых оттенков. Она стоит посреди дороги, приняв эффектную позу. Яркий снимок сопроводили размышления о пережитом.

"Последние недели 2020 года. Этот год, безусловно, выдался сложным. Сумбурный, противоречивый и в то же время прекрасный. Я не могу на него злиться, так как он нам подарил сладкую Евочку. Мы переехали в прекрасный, невероятно гостеприимный и красивый город Казань, где есть свои традиции и прелести. Мы обрели новых замечательных друзей и знакомых, которые с особым трепетом баловали нас татарскими яствами. Здесь мне выпала честь вести спортивное шоу", - поделилась Анастасия.

Однако все внимание публики приковал к себе прифотошопленный "Мерседес". "Анастасия, вас не смущает машина, которую вы на фотошопе переделали?", "Более днищенского дна с машиной из наклеек и краны придумать невозможно... Хотя... Ах, да. Встать на мысочки", "Я один от «Мерса» оторваться не могу?", "А зачем вы машину прифотошопили?", - интересуются подписчики Костенко в блоге.

Настя поспешила объяснить свой поступок. Оказывается, на месте прифотошопленной иномарки стояла "чья-то грязенькая машинка". "Это наклейка в PicsArt. Захотелось мне так. В моем представлении не очень гармонировала чья-то грязненькая машина", - ответила красавица.

Напомним, третья супруга Дмитрия Тарасова постоянно подвергается нападкам хейтеров. Анастасию Костенко критикуют за ее неудачные наряды и макияж. Но самое интересное заключается в том, что бывший муж Ольги Бузовой довольно часто сам выставляет красавицу в неприглядном виде. Футболист часто выкладывает не самые удачные снимки супруги. На фото мужа Костенко предстает уставшей и растрепанной. Но Анастасия на возлюбленного не в обиде. Модель во всем поддерживает избранника.