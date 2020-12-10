"Бавария" в облегченном составе сыграла против "Локомотива". Фото: REUTERS

Вечером в среду, 9 декабря, футболисты "Локомотива" пытались сделать невозможное - добиться успеха в матче против "Баварии" на ее поле в Мюнхене. Неделю назад наши проиграли в Москве австрийскому "Ред Булл Зальцбург" со счетом 1:3 и обрушили свои шансы на участие в европейских матчах весной 2021 года. Для того, чтобы выйти в Лигу Европы, нужно было победить "Баварию" и ждать поражения австрийцев от мадридского "Атлетико".

Состав "Локомотива" на игру против мюнхенцев немного шокировал - в запасе два вратаря и три молодых полевых игрока. Из-за дисквалификаций, травм и болезней москвичи подошли к поединку в сложном состоянии. И из такой заявки можно было сделать один вывод - с "Баварией" предстояло играть 11 игроками. Навряд ли кого-то из молодых пришлось бы выпускать на победителя Лиги Чемпионов.

Мюнхенцы на этот поединок выставили облегченный состав - не было Роберта Левандовски, Давида Алаба. Поэтому казалось, что с такой "Баварией" будет попроще. И первая половина матча вселила надежду - ну, может хоть что-то получится? У хозяев поля ничего не вышло в атаке, а наши - пару раз ответили выпадами на владения Мануэля Нойера. И на перерыв "Бавария" с "Локомотивом" ушли при счете 0:0 на табло. Красиво? Красиво!

Никлас Зюле - 1:0. Фото: REUTERS

Однако же, на 63-й минуте "Бавария" все-таки забила гол в ворота "Локомотива". После подачи углового центральный защитник хозяев Никлас Зюле выпрыгнул выше всех и кивком головы отправил мяч в угол ворот Гильерме. 1:0! Жаль, не сдюжили.

Спустя 10 минут "Локомотив" все-таки решил освежить игру. Вместо Франсуа Камано вышел Никита Иосифов - игрок юношеской сборной России. И спустя минуту выбежал на ворота Мануэля Нойера, чуть улучшив статистику ударов. Мяч спокойно в свои руки после усилий молодого русского взял вратарь "Баварии".

Чупо-Мотинг - 2:0. Фото: REUTERS

Ну а на 78-й минуте поединка Эрик Максим Чупо-Мотинг забивает второй мяч в ворота "Локомотива". Счет 0:2 в матче с "Баварией" - слишком большой гандикап для соперников.

"Бавария" победила со счетом 2:0 и выиграла свою группу в Лиге Чемпионов. А вот "Локомотив" занял последнее место. Вылетев из еврокубков и лишившись шансов даже на Лигу Европы. Сказалось поражения от "РБ Зальцбург" на своем поле. К слову, австрийцы проиграли "Атлетико" 0:2 на своем поле и если бы "Локо" победил в Германии, то именно он прошел бы в Лигу Европы. Жаль, чуда не произошло.

Лерой Сане против "Локомотива" сыграл довольно средне. Фото: REUTERS

Теперь "Локомотиву" предстоит через 3 дня матч чемпионата России. В гостях 13 декабря москвичи сыграют против ФК "Краснодар".