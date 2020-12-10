Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 10 декабря 2020

. Фото: REUTERS

ЭРДОГАН В БАКУ

После заключения договоров о сотрудничестве с турецкими компаниями президент Азербайджана Ильхам Алиев собрался вовлечь в проект восстановления возвращенных под контроль Баку территорий в Карабахе и всю итальянскую делегацию, которая прибыла накануне.

"Визит в Азербайджан представителей парламента Италии, когда не прошло и месяца после окончания войны, демонстрирует наши крепкие дружественные отношения. Мы высоко оцениваем это жест солидарности и поддержки", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

На парад, который состоится сегодня в Баку на площади "Свобода" прибыл и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В Минобороны Азербайджана заявили, что Алиев подписал указ о награждении ряда военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана орденами "Зафар" и "Карабах". Новые ордена получат военнослужащие, которые "профессионально действовали во время боевых операций по освобождению территорий Азербайджана от оккупации и восстановлению территориальной целостности, проявив мужество и отвагу при исполнении воинского долга".

Накануне парада Минобороны Азербайджана перечислило средства в новый Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей военнослужащих средства "в размере 50 % месячного денежного довольствия". Очевидно, что военнослужащие получат выплаты к своему национальному торжеству.

ТЕРРОРИСТОВ НЕ ВЫДАДУТ

Минобороны Армении также готовит выплаты военнослужащим и членам их семей. Но пока в ведомстве не могут добиться "полной точности списков, распоряжений и иных документов".

К счастью, в армянских войсках прошла частичная демобилизация, и на боевых позициях случилась смена личного состава, который не переставал нести боевое дежурство. Многие военнослужащие, которые с начала боевых действий не видели родных, получат возможность вернуться домой.

"В высокогорных зонах, в сложных погодных условиях, военнослужащие Вооруженных сил Армении продолжают с ответственностью выполнять поставленные задачи", - сообщает Минобороны Армении.

Стало известно, что при содействии российских миротворцев Баку передал Еревану троих пленных военнослужащих. Это были пожилые мужчины. В Следственном комитете Армении в это время уточнили, что обмен "всех на всех" не касается граждан третьих стран, которые были задержаны с оружием в Нагорном Карабахе.

"Два сирийских наемных террориста, арестованные в Армении, не являются военнопленными, они не подлежат сдаче или обмену", - заявили там.

МИРОТВОРЦЕВ УСИЛИЛИ МЕДИКАМИ

"Российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) за сутки оказали помощь более чем 39 пациентам в Нагорном Карабахе, в том числе пяти детям", - сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в состав дополнительных медицинских пунктов входят врачи различных специальностей, а также специалисты психологической службы, оказывающие помощь местному населению.

"Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи. Дополнительные медицинские пункты оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах. В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи", - говорится в заявлении военного ведомства.