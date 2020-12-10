Собчак укатит в Мандроги, а к Джигану придет Дед Мороз с тестом на COVID-19: как будут праздновать новый год богатые и знаменитые

Ксения Собчак с семьей собралась отмечать новый год в деревне Верхние Мандроги. Фото: Социальные сети

Новогодние каникулы в этом году у звезд пройдут по обновленной программе. У богатых все не так, как у нас с вами. Развлечения и отдых даже в коронавирусные времена по вип-классу. До новогодних каникул осталось 22 дня, но дома уже украшены и генеральный план празднования составлен. Узнали о главных особенностях развлечений богатых и знаменитых обитателей домов на Рублевке и Новой Риге.

Новые резервации звезд

Обычно богатые и звездные тусовщики кутили на новый год в своих привычных резервациях – шумные гулянья устраивали в Куршевеле, Майами, пели и веселились - то в особняках олигархов в Монако, то на яхтах в Сен-Барте… Из-за пандемии все будет иначе. Одни все еще надеются работать на закрытых вечеринках в новогоднюю ночь, но большинство звезд соберутся дома с друзьями. А потом улетят чаще всего в четырех направлениях: в ОАЭ, на Мальдивы, на Красную Поляну или в оздоровительные клиники (Карелия, Ленинградская область, КавМинВоды).

Но в этом году появится и новая крупная резервация для встречи года белого металлического Быка. Вы не поверите, но в эту новогоднюю ночь самая большая концентрация вип-персон ожидается в Верхних Мандрогах. Тут будет новый светский курорт с новогодними светскими гулянками. Говорят, что белый бычок будет хорош собой и ухожен – символ года станет прогуливаться по деревне, с ним можно будет устроить фотосессию. Верхние Мандроги - это туристическая деревня на реке Свирь между Ладожским и Онежским озерами в 860 км от Москвы. Ее построил предприниматель Сергей Гутцайт для развлечений народа с экскурсионных пароходов на Валаам и корпоративов. Здесь и натуральное хозяйство, и ремесленники, и настоящие деревянные избы с аутентичной посудой.

Все избы были забронированы еще в начале ноября - об этом нам рассказала супруга одного из приглашенных в Мандроги предпринимателей: «Особых удобств в этих домах нет. Это не виллы, а деревянные избы. Но надеемся на развлекательную программу – баня, хороводы, сани, танцы с Дедом Морозом…» Но отдыхе ожидаются и артисты – они и споют, и спляшут. В деревню собирались семейства Ксении Собчак, Игоря Бутмана, Игоря Миркубанова и многих других артистов и бизнесменов. Идейный вдохновитель элитного отдыха с деревенским окрасом – супруга известного бизнесмена, светская львица Виктория Шелягова.

Цены: Оздоровительные клиники премиум класса детокс-программа – от 50 тыс. руб. в сутки с человека.

Проживание в доме с двумя спальнями в деревне Мандроги, включая развлекательную программу – от 87 тыс. руб. в сутки с человека.

Проживание с включенным завтраком на Красной Поляне в отеле пять звезд – от 200 тыс. руб. в неделю на двух человек.

Проживание на вилле на Мальдивах и отеле пять звезд в ОАЭ по стоимости почти равны – от 1 млн. руб. в неделю на двух человек.

Здравствуй, Дедушка Мороз с бородой и тестом!

В богатые особняки в Подмосковье в микроавтобусах бизнес-класса привозят целые развлекательные команды для наследников известных фамилий. Развлечения уже начались, так как многие улетают на Мальдивы и в ОАЭ уже на следующей неделе. Поэтому спешат устроить домашнюю елку для детей. Кто-то вызывает медсестру и в домах для прислуги проводит аниматорам экспресс-тестирование на коронавирус – только потом запускает «чужаков» в дом. Кто-то доверяет справкам из вип-агентств по устройству праздников – все аниматоры несколько раз в неделю проходят тестирование на коронавирус. На вес золота аниматоры со справкой, подтверждающей наличие антител.

Мы позвонили в одно из агентств по устройству праздников, услугами которого пользуются многие знаменитости – семьи Сергея Жукова, Юлии Ковальчук, Полина Гагарина и другие.

«В этом году у нас пользуется спросом онлайн поздравление Деда Мороза. Можно заказать и для детей, и для взрослых на любое время», - сообщили в агентстве. Но большинство по старинке заказывают аниматоров домой в предпраздничные дни, а онлайн общение намечают на 31 декабря или 1 января – Дедушка Мороз подскажет, где спрятал подарки, похвалит за оценки, пожурит за что надо, ну и даст установку на 2021-й. Дедушкам и их внучкам Снегурочкам пошили красивые макси, подходящие под костюмы – их надевают поверх медицинских респираторов. Дедам Мороза со Снегурочкой ждут в загородных домах Джигана, Дибровых и других звездных семьях.

В многодетной семье Дибровых елку на ряжают сами, а для развлечения детей приглашают аниматоров. Фото: Социальные сети

Цены: Визит Деда Мороза и Снегурочками с результатами теста на коронавирус – 35 тыс. руб. в час (в вип-костюмах) и 24 тыс. руб. в час (просто в красивых костюмах).

Онлайн общение с Дедом Морозом – 7 тыс. руб. за 10 минут.

Огней так много золотых на елочках у звезд

Загородные дома почти у всех звезд уже празднично украшены. Новогоднее настроения народ начал приближать заранее – это теперь всем необходимо. Анастасия Волочкова не скрывает, что ей помогали наряжать елку, делать подсветку дома специалисты. Ксения Бородина, как и большинство звезд, берет елки и все необходимое для украшения дома в аренду – таким образом ежегодно праздничная обстановка меняется. В этом году сотрудники агентств по украшению домов и квартир выезжают со справками о тестировании на коронавирус.

Цены: Аренда с композицией с елкой «люкс» высотой 200 см - 59 тыс. руб, высотой 250 см – 97 тыс. руб. – смотрите фото с дочкой Ксении Бородиной.

Дочь Ксении Бородиной Теона у елок ценой 59 тысяч и 97 тысяч рублей. Фото: Социальные сети

И спою, и украшу!

Прежде чем звездам развлекаться – надо успеть заработать. Артисты в этом году готовы и Дед Морозом подработать, и елку нарядить. Актриса Елена Ксенофонтова полностью подбирает «наряд» для елки – гирлянды, игрушки и приезжает наряжать. Также актриса сама создает различные праздничные икебаны – она украсила дома коллег Ольги Медынич, Таши Строгой и других звезд.

Венок от актрисы Елены Ксенофонтовой ценой 50 тысяч рублей. Фото: социальные сети

Руководитель самого популярного регионального театра Николай Коляда сообщил, что будет ездить Дедом Морозом по домам земляков. Так как в Екатеринбурге в этом году раскупают очень плохо билеты на новогодние спектакли, то Коляда с ведущими актерами своего частного театра решил принимать заказы на поздравления на дому. Люди, несмотря на ограниченную продажу билетов, все равно боятся вести детей развлекаться. Коляда объясняет: «Из объявленных новогодних представлений у нас продано процентов десять. А кто не знает, что в новогоднюю компанию артисты зарабатывают столько, что хватает на полгода жизни, а то и больше? Так было. Теперь другие условия. Я сам сяду за руль машины и поеду. А мне чего? Подумаешь. Корона с головы не свалится. И нам хорошо, и детям праздник устроим».

В подмосковные особняки взрослые мальчики и девочки зовут спеть чаще всего таких Дедов Морозов, как Моргенштерн, Niletto, Тима Белорусских и других модных исполнителей. Не останутся без работы и «классики эстрадного жанра». К примеру, сегодня Иосиф Пригожин рассказал, что Валерия вернула восемь с половиной миллионов рублей за выступление 31 декабря. Это была 100% предоплата от заказчика – условие всех артистов при брони на 30 – 31 декабря. Валерия вернула деньги, так как в городе, куда она должна была поехать петь все мероприятия после 23 часов вечера запрещены. Так что певица открыта к новым предложениям. Как и большинство артистов.

Филипп Киркоров уже украсил дом и позвал друзей. Фото: социальные сети

Цены: Полчаса театрализованного поздравления от Деда Мороза и Снегурочки из «Коляда-Театра» с 20 по 28 декабря – 4 тыс. руб, с 29 по 31 декабря – 6 тыс. руб.

Креативное шоу-поздравление для взрослых и детей от Деда Мороза звезды «Дома-2» Степана Меньщикова – от 5 тыс. руб.

За час выступления Моргенштерна – от 3 до 5 млн. руб., цена растет при приближении к 31 декабря.

Сергей Шнуров, группа «Little Big» - от 10 млн. руб. за концерт 31 декабря.

Создание авторской елки от Елены Ксенофонтовой – от 100 тыс. руб., рождественский венок – 50 тыс. руб.

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