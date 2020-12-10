Про Путина - можно, а про Навального - сразу анафема

Алексей Навальный. Фото: ТАСС /EPA
В последнюю неделю я с нарастающим изумлением смотрел на то, что наша (вру, нет, не наша, чья-то чужая) intelligentsia устроила вокруг моего старого друга Олега Кашина. Дело там было в следующем: Кашин, с подачи своего приятеля Олевского, обсудил у себя в стриме слух о том, что какой-то родственник жены Навального, то ли отец, то ли отчим, был как-то связан со спецслужбами.
Ну, слух как слух - по-моему, малоинтересный, поскольку понятно, что успехи и свершения (или гадости и подлости, это как посмотреть) Навального никак не связаны с семьей его жены, да он и опроверг это дело довольно быстро.
Но что тут началось, какая буря.
Intelligentsia лютовала, они стали писать о Кашине так, словно бы он как минимум охранял концлагерь, куда их заперла какая-то добрая душа, - то есть выражения были самые дикие.
Журналист Тимур Олевский. Фото: Александр Краснов/ТАСС
Приятель же его Олевский в ответ на это извержение либерального вулкана и вовсе начал каяться в фирменном стиле внутренней тюрьмы НКВД СССР незабываемого 1937-1938-го, не бейте, мол, меня палками, не ломайте мне об голову табуретку, я бесконечно виноват перед партией и правительством и разоружаюсь перед ними - ведь я допустил непростительную ошибку в трудную минуту, когда капиталистическое окружение напирает на страну трудящихся, но, прошу, дайте мне возможность искупить etc. Текст этот можно посмотреть у него в фейсбуке - сильное зрелище, оруэлловское, и отдельно хороши товарищи по партии, которые радуются самоунижению человека перед великими силами навальнизма.
И во всей этой глупой и мерзкой истории чувствуется вот что.
Нашу власть часто упрекают в авторитарном правлении. Может быть и так.
Но у воюющей с ней intelligentsia никакого авторитаризма нету.
У нее есть чистый, мгновенно узнаваемый тоталитаризм, привет, Ким Ир Сен, привет, товарищ Энвер Ходжа.
Это бешеное агрессивное морализаторство с обязательной круговой порукой и показательной поркой, со слезами истерических покаяшек и бдительностью отвечающих за дисциплину политруков, - здрасьте, давно не виделись.
Кстати, слухи и сплетни - не самое приятное, что бывает на свете.
Но каждый человек, метящий в начальники, должен быть готов к тому, что журналисты, да и обычная любопытная публика - непременно будут обсуждать его в том числе и таким образом, что ему будет неприятно.
Это - закон общественной жизни, если это общество, конечно, не управляется товарищем Нав.., то есть, извините, Энвером Ходжей.
Про Путина же мы часто видим самые нелепые истории, не так ли? И ничего, как-то он терпит это, уверен, крайне раздражающее его внимание, и никто пока что не каялся в прямом эфире за лишнее слово, живут себе и брешут дальше.
Но это им против Путина можно, а кому-то другому против Навального - тут сразу такая анафема, что, как сказал бы старый пират Джон Сильвер, живые позавидуют мертвым.
Кашину сочувствую.
Олевскому советую перечитать Оруэлла, а также тюремные письма Бухарина, авось поймет, с кем связался.
Ну а intelligentsia - нужен хороший намордник.
И даже не противовирусный, а просто чтобы головы людям откусывала пореже.
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