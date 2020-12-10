Родственники режиссера Артавазда Пелешяна пытаются через суд вернуть проданную ими за 40 млн квартиру

Артавазд Пелешян - настоящий гений документального кино. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет все еще разбирается в деталях громкого уголовного дела с имуществом знаменитого актера Алексея Баталова. Тем временем, в Москве разгорелся очередной скандал с недвижимостью другого известного режиссера.

Артавазд Пелешян - настоящий гений документального кино. Так считают Андрей Кончаловский, Никита Михалков и многие другие именитые режиссеры, которым удалось с ним поработать. По его творчеству в США, Германии и Японии написаны учебные пособия для специализированных ВУЗов, сняты фильмы о его новаторских методах в кино, в музее братьев Люмьер во Франции открыта почетная доска. Одним словом - гордость СССР и Армении.

Артавазду Ашотовичу 82 года, человек он очень скромный и закрытый. Много лет назад он окончательно переехал на родину, в Ереван, старается ни с кем из не общаться.

Пока Артавазд Ашотович живет в Ереване, вся его семья (жена Аида, дочка Анна и зять Григорий) обитает в Москве. Здесь мэтр давным-давно получил от государства две квартиры: одна недалеко от Парка Горького, а вторая рядом с Белорусским вокзалом. Последняя расположена в Новолесном переулке в престижном доме ЖСК “Кино-5”. Название говорит само за себя - это дом для советских деятелей искусства. Такая четырехкомнатная квартира здесь стоит около 40 миллионов рублей. Лакомый кусочек, как для продавца, так и для покупателя. Именно из-за этой жилплощади уже 4 года судятся родственники режиссера и новый собственник.

Дом ЖСК “Кино-5”. Фото: Яндекс.Карты

Все началось еще в 2010 году, когда жена Пелешяна решила продать эту квартиру. Покупатель, ожидаемо, нашелся быстро. В агентстве недвижимости сказали, что для сделки требуется согласие супруга. Артавазд Ашотович дал добро, подписал этот документ, а остальные заботы оставил жене. В мае 2010 года с участием риэлтора, продавца и покупателя состоялась сделка по купле-продаже. Условия и цена всех устроили, пожали руки, подписали документы и разошлись.

Казалось, на этом все и должно было закончиться, но спустя 7 лет семья Пелешяна внезапно обратилась в Тверской районный суд. Иск подала дочь режиссера Анна. Она утверждала, что квартиру ее мама Аида не продавала, подписей никаких не ставила, риэлторов в глаза не видела, и что они с семьей только что узнали, что жилплощадь им уже не принадлежит. То есть 7 лет семья не замечала, что их четырехкомнатное сокровище в пяти минутах от Белорусского вокзала больше не их.

Так и началось дело длиною в четыре года. На самом первом заседании суда адвокат нового собственника попросил провести почерковедческую экспертизу всех документов, которые хранятся по этой сделке в Росреестре.

“Мы эти документы в глаза не видели, Артавазд Ашотович никакого согласия на продажу не давал, никаких риэлторов не было, зачем нам эти экспертизы”. - заявили представители семьи режиссера на суде.

В итоге суд иск отклонил. Без экспертизы - нет и оснований для иска! К слову сам Артавазд Пелешян ни на одном заседании не присутствовал, хотя адвокат нового собственника неоднократно просил вызвать его в суд, ведь уважаемый режиссер тоже участник сделки. Но его дочь Анна и зять всегда отвечали, что он в курсе всех событий, и что вызывать его они не будут.

Спустя какое-то время семья Пелешяна добилась нового рассмотрения дела, мол, они все же надумали проводить экспертизу. При этом они признали, что режиссер давал согласие на продажу.

Но результаты экспертизы оказались ошеломительными: специалисты установили, что подпись за свою мать, скорее всего, поставила Анна, то есть подделала документы. При этом эксперты выяснили, что доверенность риэлтору на подготовку и регистрацию сделки подписала супруга режиссера, несмотря на ее слова о том, что она о сделке не знала.

С такими выводами экспертов сторона ответчика была не согласна, все присутствующие на сделке видели, как Аида сама расписывалась в документах. Поэтому было подано ходатайство на проведение повторной экспертизы, для этого ответчики предоставили еще один договор, который хранился в агентстве недвижимости. Суд удовлетворил его и назначил еще одну экспертизу.

Результаты экспертизы оказались ошеломительными.

Мы сходили на одно из заседаний суда, где допрашивали зятя режиссера Григория Саркисяна. Интересный факт, что сразу после сделки он поменял паспортные данные. Изменил имя: с Григора на Григорий - для документов различия существенные. Когда в суде у Григория спросили про сделку, то он уверенно ответил, что ничего не знает о продаже квартиры. Тогда в суде предоставили документ, на котором он по доверенности от нового владельца квартиры обращался в БТИ, чтобы узаконить перепланировку. В этом документе, как положено, есть ксерокопия его паспорта и все остальные атрибуты. На вопрос судьи, Григорий ответил, что не знает каким образом его документ оказался там. Однако, согласно материалам дела, ранее Григорий утверждал, что именно он занимался сбором документов для продажи квартиры.

На суде мы попытались пообщаться с Григорием, но он быстро убежал, не дождавшись конца заседания. Зато мы смогли пообщаться с адвокатом ответчика Алексеем Михальчиком.

- Мы уверены, что сам Артавазд Ашотович ничего не знает о том, что сейчас предпринимает его семья. Он подписал документы на продажу квартиры, а о самой судебной тяжбе ему скорее всего так и не сказали. В деле постоянно были моменты, когда его можно было вызвать на заседание, но семья всегда находила предлоги этого не делать. Думаю, что такой уважаемый человек как Артавазд Ашотович не хотел бы быть участником такой истории, - заявил KP.RU адвокат Алексей Михальчик.

Мы решили сами связаться с Артаваздом Ашотовичем. Но это оказалось труднее всего. В Союзое кинематографистов нам ответили, что семья с недавних пор категорически запретила давать кому-либо его номер.

Актер Грант Тохатян - исполнитель главной роли в сериале на СТС “Последний из Магикян”, рассказал, что Артавазд Ашотович пропал с радаров, ему невозможно ни дозвониться, ни написать. Руководитель союза актёров Армении Артур Гукасян нашел домашний номер Пелешяна. Но дозвониться нам не удалось.

Мы даже попытались по номеру определить район и дом, в котором проживает режиссер, привлекли для этого нашего друга из Армении и попросили съездить на найденный нами адрес, но все тщетно.

Судебное разбирательство еще идет, за 4 года дело побывало уже во всех судебных инстанциях Москвы.

Возможно, в этом запутанном деле вскоре кто-то может переквалифицироваться из участника гражданского дела в подозреваемого в уголовном, но это уже решать правоохранительным органам