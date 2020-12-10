В США Санта-Клаус домогался до несовершеннолетнего коллеги

Санта Клаус развлекает детишек в одном из торговых центров США. Фото: REUTERS

В американском штате Коннектикут накануне рождественских праздников, когда жители в поисках новогодних подарков отправились в торговые центры, произошло ЧП. Мужчина, переодетый в костюм Санта Клауса и исполнявший роль волшебника, чуть было не изнасиловал несовершеннолетнего коллегу.

По делу о возможном нападении в Америке задержали 45-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве и риске причинения вреда несовершеннолетнему. Как говорят очевидцы происшествия, во время перерыва в комнате отдыха работник в костюме Санта-Клауса схватил молодого коллегу и начал его обнимать.

После инцидента подозреваемого увезли в отделение полиции. Позже за него установили залог в 250 тыс. долларов. Торговый центр, в котором произошел инцидент, закрыли на неопределенный срок.

Полиция в некоторых странах мира уже не удивляется преступлениям, которые накануне Рождества совершают переодетые в Санта-Клаусов. В 2006 году в Южной Каролине США лже-волшебник похитил восьмилетнюю девочку. Он посадил ее на мотоцикл и уехал. Но отец ребенка все увидел, сел в машину и погнался за преступником, пока тот не отпустил ребенка. В 2018 году в Турции на вечеринке в ночном клубе мужчина в костюме Санты убил почти 40 человек. Он ворвался с автоматом и открыл стрельбу по присутствующим.