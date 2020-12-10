Дети хотят говорить со взрослыми

Мы поговорили с Натальей Агре - и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, организатором и идеологом проекта «Открытые уроки» - дистанционных занятий, на которых детям в игровой форме рассказывают просто о важном, помогают определиться с профессиями, разобраться в политике, истории, социальных вопросах и других важных вещах. В «Открытых уроках» принимают участие музыканты, певцы, блогеры, а также чиновники самого высокого ранга; проводятся конкурсы, победители которых получают «путевку в жизнь».

- Как родилась идея вашего проекта?

- Мы живем в уникальное время, которого, пожалуй, еще не было за всю историю развития человечества: современные темпы развития технологий таковы, что старшее поколение в этих вопросах не поспевает за младшим, и его опыт кажется не таким востребованным, как раньше. Современные дети действительно намного быстрее усваивают информацию, они психологически и личностно отличаются от своих ровесников, живших 30-50 лет назад. Всю историю человечества старики передавали свои знания и умения молодежи и пользовались заслуженным уважением и почетом именно за свой уникальный наработанный опыт. Нынешнему поколению, как кажется на первый взгляд, уже не так важны обширные понятия и навыки – и, действительно, чтобы что-то отремонтировать достаточно вызвать мастера, чтобы что-то узнать – не обязательно уже читать книги, достаточно вбить соответствующий запрос в поисковую строчку. Но как свидетельствует все тот же исторический опыт – это все кажется. Наши дети, как показывают мои наблюдения (а я, помимо того, что работаю в системе образования, воспитываю еще своих четверых детей и могу наблюдать это воочию), как никогда прежде нуждаются во внимании, общении, наставничестве – того, чего сейчас катастрофически им не хватает, того, что не могут зачастую дать современные родители, занимающиеся работой, активной социальной жизнью. Современные семьи живут автономно, и дети больше не растут и не взаимодействуют так интенсивно с бабушками-дедушками, дядями и тетями. Это не хорошо и не плохо, это данность, которую следует учитывать. Да, наши дети как никто умеют серфить в интернете и побеждать в киберспортивных состязаниях и как никто нуждаются в том, чтобы с ними говорили, чтобы их слушали и слышали. Глубинный запрос не изменился – изменился лишь формат взаимодействия, и теперь мы можем говорить с любым ребенком по скайпу или переписываться с ним ВКонтакте. К сожалению, этим зачастую пользуются преступные элементы, и наша задача, помимо всего прочего, - не допустить этого, восполнить вакуум нехватки общения, стать тем самым значимым взрослым, который не оппонент, а помощник родителя.

Мы начали реализовывать наш интерактивный проект, потому что понимали, что традиционные способы общения с детьми не могут полностью отвечать современным реалиям. Нынешние дети проводят много времени в интернете, в гаджетах они зачастую разбираются лучше, чем многие взрослые, и чтобы достучаться до них, нужны такие же современные интерактивные способы связи. Так родилась концепция проекта «Открытые уроки». Так как мы начали воплощать его задолго до пандемии, то к моменту перехода на дистанционное обучение оказались подготовлены как нельзя лучше – у нас уже был свой информационный портал, группы в популярных соцсетях, канал на Youtube, сформирована своя целевая аудитория и «объезжены» методики обучения, привлечения и удержания внимания школьников к различным темам. Даже таким сложным, как политика, общество, какие-то острые социальные вопросы.

- Как же вы заинтересовываете свою аудиторию?

- Мы используем два основных способа: обратная связь от школьников, которые пишут, что им понравилось и не понравилось, какую тему хотелось бы затронуть, и вовлечение в процесс обучения кумиров молодежи. К нам на Уроки приходят музыканты, актеры, журналисты, телеведущие, TikTok-еры, блогеры, разработчики программ и платформ, специалисты по технологиям искусственного интеллекта и многие-многие другие. В том числе политики и чиновники самого высокого ранга - наш Президент, Сергей Кириенко, Сергей Кравцов... Мы проводим конкурсы в соцсетях, розыгрыши, челленджи и прочие активности. И мы открыты к новым предложениям – в первую очередь от самих ребят.

- С какими трудностями вы столкнулись?

- Поначалу, когда мы только приступили к реализации – а Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО подключился только в нынешнем году – формат проекта был, как мне кажется, несколько тяжеловесным: беседа ведущего с экспертами на тему профориентации школьников. Мы изменили концепцию, содержание, пригласили ведущих и корреспондентов-подростков, наладили обратную связь с нашими зрителями, чтобы понимать, что именно на самом деле интересует современных школьников, и интегрировали их запросы в темы наших уроков. Мы говорим с ними о сложных вещах, но говорим простым языком. Просто о важном.

Мы гордимся тем, что сумели вывести проект на новый уровень.

- Какой была тема последнего урока, и о чем планируете говорить в будущем?

- Последний урок проходил накануне 5 декабря, Дня волонтера, поэтому логично, что мы посвятили его теме добровольчества. Взаимопомощь вообще свойственна менталитету российского народа, и тому есть масса исторических примеров. И отрадно, что сейчас это – современный тренд, которого придерживаются в той или иной степени очень многие представители как нашего, так и мирового сообщества. Тема волонтерства поддерживается у нас на государственном уровне, и мы на нашем уроке рассказали о разнообразной деятельности ребят-добровольцев, которые помогают в ликвидации последствий ЧС, пропагандируют здоровый образ жизни, спасают животных и совершают множество других добрых поступков. Участие в волонтерской деятельности позволяет подросткам развивать лидерские качества, самоорганизацию, гражданскую ответственность, и, уверена, мы про это еще не раз поговорим на наших уроках. Ведь как бы ни казалось наше общество атомизированным - но побеждает ведь со-общество – отрицание себя, своих минутных желаний во имя чего-то большего. Мы сильны сплоченностью. Об этом мы и планируем говорить.