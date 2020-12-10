Генпрокурора Техаса, подавшего иск о пересмотре результатов выборов в США, поддержали 17 штатов

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон в своем исковом заявлении указал, что выборы в ряде штатов, где победил Байден, были проведены с нарушением норм. Фото: REUTERS

По сообщению Верховного суда Соединенных Штатов, иск с требованием пересмотра результатов всеобщих выборов, поданный генеральным прокурором Техаса, решили поддержать власти 17 штатов.

Генпрокурор Техаса Кен Пэкстон в своем исковом заявлении указал, что выборы в ряде штатов, где победил Байден, были проведены с нарушением норм, касающихся обработки бюллетеней, в том числе, пришедших по почте.

Речь идет о Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

«Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года», – заявил генпрокурор.

Среди штатов, власти которых решили поддержать иск Пэкстона, также Алабама, Флорида, Канзас и другие, традиционно голосующие за республиканцев.

В Верховном суде отметили, что штаты лишь поддержали иск, однако официально к нему пока не присоединились.

Позже стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп потребовал включить его в исковое заявление в качестве частного лица и кандидата на переизбрание.