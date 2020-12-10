"Мы были окружены и заблокированы англичанами": в Марселе судят двух российских фанатов за Евро-2016

Перед игрой сборных России и Англии в Марселе было жарко. Фото: EAST NEWS

Евро-2016 вошел в историю как турнир с самым жесткими фанатскими столкновениями. Центр Марселя в июне напоминал зону боевых действий, и это чувствовали все, кто был там в то время. Французская полиция спряталась. А место, известное как Старый порт, оккупировали англичане. К середине каждого дня там уже сложно было найти хотя бы десяток вменяемых людей. Бурлящая толпа британских фанатов к обеду накачивалась пивом, и под каждым столом валялись горы пустых бутылок. Время от времени они превращались в оружие - летели в переулки и лобовые стекла проезжающих мимо автобусов. Один из таких снарядов попал в автобус с российскими журналистами – англичанам не понравился российская символика на его бортах.

Битва в Старом порту

То и дело на толпу пьяных англичан делали набеги арабы – Марсель главный город Франции для них. Ночами и вовсе становилось опасно. Вокруг светящихся огнями баров шастали непонятные группировки, временами вспыхивали стычки и в темные переулки летели алюминиевые стулья летних марсельских кафе. Французская полиция предпочитала не вмешиваться, все воевали друг против друга, и на утро в фанатских пабликах соцсетей можно было встретить короткие отчеты о столкновениях.

Но не оставляло ощущение, что это только подготовка к главной битве. Она состоялась 11 июня в день матча Россия – Англия. Объединенные силы российских ультрас ворвались в Старый город. Там их ждали окончательно подогретые алкоголем британцы. В этом месиве уже невозможно было что-то разобрать. Но когда волна фанатов схлынул с набережной Старого города, на ней среди ковра бутылочных осколков остались лежать несколько тел англичан. За нанесение тяжких телесных повреждений одному из них через 4,5 года после тех событий судят двух российских фанатов - 34-летнего Михаила Ивкина и 33-летнего Павла Косова. Приговор ожидается в пятницу 11 декабря.

Беспорядке футбольных хулиганов в Марселе усмиряли слезоточивым газом. Фото: EAST NEWS

Российских фанатов вычислили по соцсетям

Ивкин и Косов уже провели два года в марсельской тюрьме. Их взяли на пересадке в Германии, когда они направлялись в Испанию на матч «Спартака» с «Атлетико» из Бильбао. Вычислили фанатов по соцсетям. У полиции была запись, на которой видно момент столкновения. Следователи перерыли российские соцсети, и нашли двух болельщиков «Спартака», засветившихся на камере. Потом дождались, когда подозреваемые оказались вне России, и арестовали их.

Пострадавшего зовут Эндрю Баче, ему 55 лет и он из Портсмута. Сам он не ходит в суд, там его интересы представляет его сын. Сам Эндрю Баче после того столкновения якобы подорвал психическое и физическое здоровье, и чуть ли не парализован. У адвокатов российской стороны есть в этом большие сомнения. «Судя по фотографиям, которые показывал мне адвокат, этот человек чувствует себя нормально — ходит на какие-то мероприятия, где стоит с бутылкой пива», - рассказывал несколько месяцев назад в интервью sport24, оказавшийся на скамье подсудимых Павел Косов.

Английские болельщики на "Евро 2016". Фото: EAST NEWS

Майор французской полиции: «Англичане были пьяны, очень пьяны»

Адвокаты россиян просили о том, чтобы Баче присутствовал на суде и хотя бы вышел на связь по видео. Им в этом было отказано под тем предлогом, что британец неважно себя чувствует. Кроме того, российская сторона ранее заявляла, что в крови пострадавшего английского фаната было обнаружено 1,87 промилле алкоголя. Это много – у устроившего катастрофу со смертельным исходом Михаила Ефремова обнаружили 2,1 промилле. Но пока западные СМИ, освещающие процесс, не публиковали эту информацию. Только один майор французской полиции подтвердил на суде: «Англичане были пьяны. Очень пьяны».

В суде тем временем крутят ролики и показывают фото окровавленного лица британского фаната. Для неподготовленных людей действительно все выглядит довольно страшно. А французские СМИ во всю цитируют адвоката пострадавшего Оливье Розато. «Они пришли, чтобы убивать», - заявил он про двух обвиняемых.

Накануне перед присяжными выступал полицейский Патрис Мартин. Он 11 июня первым подоспел к лежащему британцу. «Я сделал ему искусственное дыхание, когда он лежал на земле. Я почувствовал, как у него остановился пульс, и была кровь, много крови, - рассказал страж закона. «У русских были каппы цвета их страны и накладки на костяшки пальцев», - добавил он. Впрочем, справедливости ради полицейский заявил, что столкновения были со всех сторон. Это был яростный бой».

«Не надо думать, что группа мирных англичан встретилась с ордой кровожадных русских хулиганов»

На том же самом настаивают и обвиняемые. Они не отрицают, что столкновение было. На видео - главной улике обвинения – видно, как Ивкин бросает в стул в британца, но тот продолжает стоять. Там же есть эпизод, как Косов наносит удар англичанину по затылку. Но по словам российских фанатов это была просто фанатская драка, в которой обе стороны не разбирались в средствах.

Драки русских и англичан продолжились на трибунах. Фото: EAST NEWS

«Мы были окружены и заблокированы англичанами — это подтверждают и камеры наблюдения. Просто дали им отпор. И многие сами оказались травмированными, в том числе и я сам. В материалах дела написано, что у меня на лбу в тот момент было коричневое пятно — это кровь от бутылок, которые в нас летели», - рассказывал в своем интервью Косов.

«Не надо думать, что группа мирных англичан встретилась с ордой кровожадных русских хулиганов», - заметил его французский адвокат Андре Дюфлот.

Кому поверить, присяжные должны решать в пятницу 11 декабря. В тот же день выступят обвините и адвокаты российских болельщиков. Но судя по тому как складывается процесс 15 лет за фанатскую драку уже не кажутся невозможным наказанием.