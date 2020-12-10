Наташа Королева приняла роды в племени аборигенов и охотилась на дичь

Певица Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Наташа Королева рассказала об истинных причинах поездки в Танзанию. Оказывается, артистка снималась в «первом русском выживалити» «Племя», которое стартует в эфире телеканала «Пятница!» с 21 декабря.

«Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя, - пишет Наташа в своем инстаграме. - Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени».

По словам Королевой, ей было невероятно сложно и несколько раз ей хотелось бросить все и вернуться домой в холодную Москву. Возможность прервать съемки в любой момент у нее была: достаточно было запустить ракету из «тревожного чемоданчика», который у нее был с собой. Однако поразмыслив и, вероятно, вспомнив, что дома ее ждет изменщик Тарзан, н прошла испытание до конца.

«Это была мощная перезагрузка, которая дала мне возможность вновь обрести крылья и сделать важные для себя выводы», - уверяет Наташа.

Напомним, певица недавно пережила измену мужа, которую бурно обсуждала вся страна. Королева простила супруга, который привел домой двух девушек с низкой социальной ответственностью, но, как говорится, осадочек остался.

Танзания на фоне коронавирусных ограничений стала популярным туристическим направлением для россиян, заместивших в местных стремительно дешевеющих отелях более пугливых европейцев, которые предпочитают сидеть дома.

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