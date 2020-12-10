Как молодой семье получить субсидию на покупку жилья

Ежегодно в среднем 15 тысяч семей решают квартирный вопрос с помощью государства. Рассказываем, как войти в это число Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2006 года в России действует программа господдержки, которая помогает молодым семьям приобрести собственное жилье. Государство оплачивает за них часть стоимости квартиры или дома, причем такая субсидия — не кредит и не льготная ипотека, ее не требуется возвращать. Размер социальной выплаты может составлять 30-35% от стоимости жилья. Программа реализуется с учетом приоритетных национальных целей — обеспечить комфортным жильем всех нуждающихся в нем граждан страны.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ

По закону, молодая семья — это семья, где возраст супругов не превышает 35 лет. Наличие детей не обязательно, но, если они есть, размер субсидии будет больше. Заявку может подать также родитель-одиночка с ребенком.

Государство помогает не любой молодой семье, а той, которая официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Определяет это муниципалитет — обращаться за справкой нужно в местную администрацию города или района.

Также заявители должны иметь доход, достаточный для погашения выплаты по оставшейся стоимости квартиры (65-70% от стоимости жилья). Часто молодые семьи помимо субсидии привлекают еще и льготные кредиты для погашения оставшейся суммы.

ГОСУДАРСТВО ПОКРОЕТ ПОЧТИ ТРЕТЬ РАСХОДОВ

Субсидия составляет 30% от стоимости жилья для семей без ребенка и 35% для семей с детьми. Сумма в каждом городе может отличаться, так как ее рассчитывают исходя из стоимости квадратного метра в регионе и расчетной площади жилого помещения. Для семьи из двух человек заплатят из расчета 42 м², если в семье три человека — 54 м², а если больше, то для расчета субсидии учтут по 18 м² на каждого.

По правилам, жилье можно купить только в том регионе, где подавали документы для участия в программе. Также местная администрация может устанавливать свои правила очередности. Например, в первую очередь выделять деньги многодетным.

Субсидию можно потратить на строительство жилого дома или на приобретение жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. А также на ипотеку в виде первоначального взноса, на ее погашение или погашение рефинансируемого ипотечного кредита.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Молодая семья подает документы в орган местного самоуправления по месту жительства, где формируют первичный список заявок. Потом эти списки подают в субъект, где формируются уже сводные данные, которые попадают в Минстрой России на конкурсный отбор. По итогу отбора ведомство распределяет средства федеральной казны, выделенные на программу, по субъектам, подавшим заявки. Уже в субъектах сумма увеличивается за счет местной казны и из расчета итоговой суммы формируются финальные списки тех претендентов, которые точно получат жилищную поддержку.

Основной список документов, который требуют на федеральном уровне (на местах могут попросить дополнительные бумаги):

- Заявление на участие в программе;

- Копии паспортов мужа и жены, а также свидетельств о рождении детей, если есть;

- Копия свидетельства о браке;

- Документ, подтверждающий нужду в жилье;

- Справка о доходах или сбережениях;

- Номера СНИЛС супругов.

Если жилье уже куплено, а семья просит деньги на погашение ипотеки, потребуются еще:

- выписка из ЕГРН на квартиру или договор подряда на дом. А также копия кредитного договора и справка об остатке долга по ипотеке.

ШАНСЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ КАЖДЫЙ ГОД

С 2006 года субсидии получили уже порядка 330 тыс. молодых семей. За это время государство выделило на программу более 200 млрд рублей: 62 млрд из федерального бюджета и 138 млрд — из бюджетов регионов.

Ежегодно количество семей, получивших господдержку, увеличивается. В 2018 году таких было 14971, в 2019 году — на тысячу больше. На 2020 год в планах было помочь 15 408 семьям, но достигнуть этого удалось уже за первые 9 месяцев. Так что, возможно, план удастся перевыполнить.

Сколько семей получили субсидию в 2019 году (по округам):

- Центральный федеральный округ* — 4473 семьи

- Северо-Западный федеральный округ — 1187 семей

- Южный федеральный округ — 1486 семей

- Приволжский федеральный округ — 3128 семей

- Уральский федеральный округ — 1643 семьи

- Сибирский федеральный округ —2511 семьи

- Дальневосточный федеральный округ — 1741 семей

- Северо-Кавказский федеральный округ — 1026 семья

*Жители Москвы не входят в программу поддержки.