Осужден глава крымскотатарского добровольческого батальона Украины

Ленур Ислямов получил 19 лет лишения свободы за организацию незаконного вооруженного формирования и подрыв линий электропередач в Крыму Фото: ТАСС

Верховный Суд Республики Крым вынес обвинительный приговор Ленуру Ислямову. Он признан виновным в совершении диверсии, совершенной в составе организованной группы, повлекшей причинение значительного имущественного ущерба, организации незаконного вооруженного формирования и публичным призывам к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенные с использованием средств массовой информации.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным заочно и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, осужденному запрещено осуществлять деятельность, связанную с осуществлением выступлений в сфере средств массовой информации сроком на 2 года. Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба.

- Установлено, что Ислямов в ноябре 2015 года разработал план по подрыву на территории Херсонской области Украины воздушных линий электропередач, передающих электроэнергию в Республику Крым и г. Севастополь. Для реализации задуманного он создал и возглавил преступную группу, в состав которой добровольно вошли лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, приискавшие взрывные устройства и взрывчатые вещества. 22 ноября 2015 года был осуществлен подрыв опор воздушных линий электропередач «Каховка-Островское» и «Каховка-Джанкой». В результате произошло отключение от электроснабжения всех объектов жизнеобеспечения в г. Севастополе и 876 населенных пунктах республики, - сообщили в Генпрокуратуре России.

В ходе следствия выяснилось, что Ислямов создал и возглавил незаконное вооруженное формирование "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" численностью не менее 150 человек, которое дислоцировалось на территории Херсонской области Украины. Осужденный вместе с членами вооруженного формирования проводил активную вербовку новых членов. Кроме того, Ислямов неоднократно обращался через средства массовой информации с призывами к нарушению территориальной целостности России. В настоящее время Ислямов находится в розыске.

Приговор в законную силу не вступил. Ислямов может попытаться защитить себя в суде.

Отметим, что до 2015 года Ленур Ислямов возглавлял крымскотатарский телеканал АТR и являлся вице-президентом "Всемирного конгресса крымских татар" владел в России и на Украине "Джаст-банком" и более чем 20 транспортными компаниями. Весной 2014 года он был делегирован меджлисом крымскотатарского народа на должность заместителя председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым при Правительстве Аксенова. Но заниматься жилищно-коммунальными проблемами и водоснабжением крымских татар Ислямову было не интересно.

Он получал зарплату в российских рублях, а сам участвовал в антироссийских акциях другого националиста Джемилева. Через месяц Ислямов был отстранен от должности, а следом ФСБ России возбудила уголовное дело. За пропаганду экстремизма телеканал АТR был Ислямова был закрыт, а "Джаст-банк" лишен лицензии. Сейчас фигурант уголовного дела скрывается от следствия в Киеве, где принял украинское гражданство.