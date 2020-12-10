Расписание трансляций матчей 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 11-13 декабря

"Спартак" поедет играть в "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпоследний тур чемпионата России по футболу в 2020 году ознаменуется сразу несколькими поединками, в которых продолжится гонка за звание лидера РПЛ. "Зенит", "Спартак" и ЦСКА продолжат в заочном споре выяснять, кто же из них сильнейший. И только "красно-белые" будут делать это на чужом поле.

В субботу, 12 декабря, "Спартак" поедет играть на выезд против ФК "Сочи". Москвичи на финише прошлого сезона сенсационно уступили 0:1 сочинцам. А вот теперь же положение дел другое. "Спартак" прокачался очень сильно за последнее время и ведет борьбу за звание чемпиона. Но и "Сочи" - довольно крепкий клуб, который на старте сезона входил в зону Лиги Чемпионов, но потом чуть подсдал. Встречу, начиная с 16:25, покажет канал "Матч Премьер".

Сразу же после поединка в Сочи начнется матч "Зенита" и "Динамо" в Северной столице. Динамовцы воспряли духом после поражения 1:4 в гостях от "Ростова" и едут в Питер играть во всю свою мощь под началом нового немецкого тренера. "Зенит" же выйдет на игру после поражения от дортмундской "Боруссии" 1:2 в Лиге Чемпионов. На кону для хозяев - первое место в РПЛ. Поединок будет показан на канале "Матч Премьер", начиная с 18:25.

Ну а на следующий день интересной будет игра ЦСКА и екатеринбургского "Урала" в Москве. Армейцы упустили единоличное лидерство в прошлом туре. А уральцы же разгромно проиграли в Санкт-Петербурге "Зениту". Так что для них эта игра - шанс реабилитироваться. Встречу, начиная с 18:30, покажет канал "Матч ТВ".

В финале тура в Грозном сойдутся "Ахмат" и ФК "Ростов". Ростовчане после неудачи в прошлом туре упустили 4 позицию в чемпионате России. "Ахмат" же в гостях уступил 0:2 "Сочи". Так что оба клуба будут предельно мотивированы на успех. Матч, начиная с 18:55, покажет канал "Матч Премьер".

СПРАВКА "КП"

Расписание трансляций матчей 18 тура чемпионата России по футболу в РПЛ

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

18:55 «Химки» – «Арсенал», телеканал Матч ТВ, Матч Премьер. Комментаторы: Михаил Моссаковский, Александр Аксёнов

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

13:55 «Ротор» – «Уфа», телеканал Матч Премьер. Комментаторы: Тимур Журавель, Адиль Зодоров

16:25 «Сочи» – «Спартак», телеканал Матч Премьер. Комментатор: Роман Трушечкин

18:25 «Зенит» – «Динамо», телеканал Матч Премьер. Комментаторы: Георгий Черданцев, Павел Богданов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

13:50 «Тамбов» – «Рубин», телеканал Матч Премьер. Комментаторы: Михаил Поленов, Денис Гарин

16:25 «Краснодар» – «Локомотив», телеканал Матч Премьер. Комментатор: Александр Шмурнов

18:30 ЦСКА – «Урал», телеканал Матч ТВ. Комментаторы: Дмитрий Шнякин, Александр Неценко

18:55 «Ахмат» – «Ростов», телеканал Матч Премьер. Комментатор: Артём Шмельков