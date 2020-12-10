СК России предъявил обвинение бывшему зампреду правления банка "БФГ-Кредит"

Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела о присвоении и растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке "БФГ-Кредит". Фото: Александр Щербак/ТАСС

Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела о присвоении и растрате не менее 12,9 млрд рублей в коммерческом банке "БФГ-Кредит".

В результате проведенных МВД и ФСБ следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан еще один соучастник фигурантов уголовного дела – бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом. Пуресеву предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения. Сделал он это совместно с Михаилом Дорогининым, Алексеем Горлиным и Юлией Финкельштейн.

Ранее всем этим экс-сотрудникам банка также были предъявлены обвинения в совершении вышеуказанного преступления.

- По данным следствия, в период 2014-2016 годов бывшие руководители кредитного учреждения выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты. Их сумма составила не менее 12,9 миллиардов рублей. В дальнейшем деньги были направлены на счета сторонних организаций и похищены. Указанные денежные средства переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов.

Следствие просит выдать задержанного в Чехии экс-председателя правления банка Павла Дойнова, который также может быть причастен к растрате. Также остаются в международном розыске владельцы и руководители КБ "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Организаторы преступления по данным следствия скрылись за пределами России.