Что произошло после матча Бавария - Локомотив

"Локомотив" проиграл "Баварии" 0:2 в гостях. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 9 декабря, футболисты московского "Локомотива" провели в Мюнхене матч последнего, шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии". Если бы наши победили в гостях грозных немцев, а потом "Атлетико" выиграл б у "Ред Булл Зальцбург", то "Локо" прошел бы в евровесну в Лигу Европы. Но испанцы постарались и победили, а москвичи - проиграли 0:2. "КП" рассказывает о том, что случилось после матча Бавария - Локомотив.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич, подводят итог выступлению своей команды в Лиге Чемпионов, поздравил соперников с хорошей игрой:

- Надо поздравить «Баварию» с победой. Мы завершили групповой этап Лиги чемпионов. Первые четыре тура получились хорошими, но последние десять дней были неудачными. У нас осталось всего 13 футболистов, но команда билась до последней секунды, - приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива".

Говоря же о том, чего не хватило клубу для нормальной игры в турнире, Николич сказал, что были разного рода проблемы и всего 13 игроков перед важной встречей - вершина айсберга. В целом же, первые четыре встречи для "Локомотива" получились неплохими, говорит балканский специалист:

- Если смотреть на все матчи в общем, у нас были шансы победить. Первые четыре матча были хорошими, перед двумя последними все поменялось. Я не считаю, что три очка – это провал.

В поединке против "Баварии" в бой бросили 19-летнего игрока "Локомотива" Никиту Иосифова. Он даже успел ударить по воротам Мануэля Нойера. Однако же на ход матча повлиять не смог. После встречи молодой футболист поведал о словах, которые ему сказал тренер перед выходом на поле:

- Сказал: «Не бойся и покажи свою игру, как показываешь ее на тренировках». Жаль, что не удалось реализовать свой момент. Буду работать. Я получил мяч, пошел в обводку и прокинул себе на ход. Хотел сильно пробить в ближний угол, но удар не получился, - заявил Иосифов в интервью пресс-службе "Локомотива".

А вот главный тренер "Баварии" Ханси Флик по окончании поединка отметил, что "Локомотив" играл очень низко в обороне. Но все-таки его клубу удалось сломить москвичей:

- Соперник играл очень оборонительно, но после 1:0 для меня стало ясно, что мы победим, так как мы очень хорошо защищались. Мы добились того, чего хотели, - цитирует Флика пресс-служба "Баварии".

Главное, подметил наставник мюнхенцев - год завершается хорошо для его клуба:

- 2020 год, с завоеванным летом титулом, стал для нас в Лиге чемпионов просто невероятным. Мы хотели завершить его победой - нам это удалось.

Напомним, что в матче первого круга "Локомотив" уступил в драматичнейшем поединке в Москве "Баварии" со счетом 1:2. После вылета из еврокубков у москвичей теперь все силы будут брошены на чемпионат России. Ближайший поединок для них состоится 13 декабря на юге России в гостях команда Николича сыграет против ФК "Краснодар".