Протестующие штурмуют здание правительства Армении

Участница антиправительственного митинга в Ереване. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

После небольшого затишья в Ереване снова нарастают оппозиционные протестные выступления. Вчера, 9 декабря, на акции собралась многотысячная толпа. А 10 декабря с самого утра группа демонстрантов собралась у здания правительства, требуя отставки Никола Пашиняна.

Сначала люди пытались перекрыть проезжую часть, но эта попытка была пресечена полицией.

Тогда же начались первые задержания демонстрантов. Но митингующих это не успокоило, а только раззадорило. Так же, как и присутствие Пашиняна в здании, он прибыл туда утром на заседание. И несмотря на кордон ОМОНа, около 12:00 демонстранты стали совершать попытки прорваться внутрь здания.

Задержания оппозиционеров в центре Еревана. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Стычки с полицией перешли в активную фазу. И еще несколько десятков человек были отправлены в полицейские участки.

В настоящий момент силовикам удалось оттеснить толпу с площади Республики. Но, похоже, расходиться никто не собирается.

Силовикам удалось оттеснить толпу с Площади Республики. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Напомним, что оппозиционные выступления против Пашиняна начались 10 ноября после подписания им трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. По этому документу Азербайджану были переданы большие территории.

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