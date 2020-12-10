Лавров: Запад пытается продвигать сценарии смены режима в России

Министр иностранных дел РФ дал интервью телеканалу Russia Today Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью телеканалу Russia Today.

В ходе разговора с журналистами он особо отметил, что «осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, — самое главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет».

Говоря о национальных интересах России, министр поставил их на первое место, отметив, что наша страна готова равноправно их « сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права». При этом Россия «никогда не будет брать под козырёк», — сказал Лавров.

Он обратил особое внимание на сложившуюся ситуацию, когда «пытаются всё равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее».

«Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем», — добавил министр.

Он также заявил, что Запад делает все, чтобы позитивных результатов у российской внешней политики не было. Причем таких результатов там не хотят не только для России, но и для ее ближайшего окружения. И констатировал, что, к сожалению, приходится относиться ко всему этому как к данности.