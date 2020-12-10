Погода в Москве на Новый год 2021: сильный мороз и сугробы

Нас ждет по-настоящему морозный Новый год 2021! Но перед этим – оттепель. Такой прогноз погоды в Москве дали синоптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Московского метеобюро поделились с kp.ru прогнозом погоды в Москве на Новый год 2021. Обещают мороз, вполне серьезный! В последнюю неделю декабря ночные холода окрепнут до -10...-15 градусов. Скорее всего, и в праздничную ночь температура будет именно такая. Если планируете гулять или ехать на подмосковную дачу, - готовьте теплую одежду. Днем же -5...-10 градусов. И снег будет – к концу декабря сугробы вырастут до 10 – 12 сантиметров. В общем, идеальная зимняя погода, от которой мы в XXI веке уже и отвыкли. Предупредим на всякий случай, что прогноз – предварительный, все-таки до боя курантов еще целых три недели.

Необычная погода стоит в Москве и сейчас. Редкий случай, когда аномалия радует всех без исключения: декабрь 2020 станет самым солнечным в истории метеонаблюдений! Обычно за первый месяц зимы нам достается лишь 18 солнечных часов. Нынче – уже шесть ясных дней к ряду, начиная с субботы, 5 декабря. “Пушкинская погода, мороз и солнце”, - поэтично описал ее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. И пообещал, что такая красота продержится еще пару дней, до субботы, 12 декабря. Длина светового дня сейчас – порядка 7 часов. Так что за 8 дней “пушкинской погоды” столица получит 50 – 55 солнечных часов. Втрое больше унылой декабрьской климатической нормы.

Солнцем радует сибирский антициклон – он же и морозит Москву и область по ночам. Самой студеной с начала зимы стала ночь на четверг, 10 декабря. В Истре воздух остыл до -17, в Электростали до -16, а в мегаполисе до -12,6 градуса. Не сибирская стужа, прямо скажем. Но все же на 3 – 4 градуса холоднее нормы.

Ситуация изменится в воскресенье, когда до европейской части России доберутся ненастные атмосферные фронты атлантических циклонов. Станет пасмурно, но пока еще сухо и морозно (в ночь на воскресенье -10, днем -4...-6). На следующей неделе начнется снег, за понедельник и вторник, по расчетам центра “Фобос”, насыплет 4 – 7 сантиметров. А в среду, 16 декабря, потеплеет до +1 градуса.

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