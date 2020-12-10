Информационная война против российской вакцины: отказ Турции от «Спутника V» оказался фейком

Российская вакцина "Гам-Ковид-Вак". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гонка века выходит на финишную прямую: именно та страна, что первой предложит мировому рынку по-настоящему эффективную вакцину от коронавируса, и получит лавры спасительницы человечества. Недаром российский препарат от «чумы 2020 года» так и называется: «Спутник V». Мол, когда-то русские освоили космос, а сейчас они — первые в покорении другого пространства, микроскопического, где эти зловредные вирусы обитают.

А ещё создание вакцины — не только престиж, но и деньги. Доза стоит минимум $20. На такую страну, как, например, Турция, таковых нужно под 50 миллионов. Вот и считайте объёмы рынка в далеко не самом крупном регионе.

Именно там, в Турции, ситуация одна из самых тяжёлых. Начиная с мая, рост числа больных был большим, но стабильным: плюс 30-40 тысяч каждый месяц. А последние недели график вдруг скакнул вверх. Ещё 25 ноября их было примерно полмиллиона. А сейчас, всего две недели спустя, — уже почти миллион!

Своей вакцины у Турции нет. Желающих помочь — много. Но у англо-шведской вакцины AstraZeneca есть побочные эффекты, её испытания приостанавливались, график поставки сорван. Другая, от американского концерна Pfizer, уже начала применяться. Но и тут — загадочная смерть нескольких добровольцев в разгар испытаний, недомогание и случаи паралича — у других.

С понедельника в Британии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, первой вакцину вкололи 90-летней Маргарет Кинэн. Фото: REUTERS

Поэтому Анкара решила остановить свой выбор на российской и китайской вакцинах. Но вокруг нашей неожиданно — вернее, вполне ожидаемо — началась информационная война. Утром 9 декабря турецкая газета Haberturk выпустила интервью с главой минздрава Турции Фахреттином Коджей. Где тот заявил: российскую вакцину, мол, применять не будем, она недостаточно испытана.

Тут надо пояснить, что у зарубежных СМИ стандарты работы отличаются от наших. Итоговую версию интервью там часто не согласовывают со спикером. Журналист приписал тебе слова, которых ты не произносил? Иди в суд. Поэтому далеко не факт, что газетчики из Haberturk процитировали министра Коджа корректно. Ведь вечером того же дня на пресс-конференции он лично расставил акценты совершенно иначе: «Мы начинаем испытания. Могу сказать: если они пройдут успешно, то проблем с поставкой вакцины, произведенной в России, не будет».

Но, несмотря на опровержения, волну было не остановить: «Турция отказалась от российского лекарства!» — радостно поспешили заявить многие. Все это похоже на срежиссированную информвойну, где журналисты-фантазёры из Haberturk могли быть лишь самыми мелкими сошками.

— Наша страна по-прежнему заинтересована в запуске «Спутника» — это подтверждается многочисленными заявлениями и Президента, и Министра здравоохранения Турции. Спекуляции вокруг якобы «отказа» — результат информационной атаки в интересах внешних сил, — сообщил kp.ru политолог и член турецкой партии «Ватан» Сюлюк Хусейн Эрман.

— В соцсетях циркулирует невероятное количество лжи о российской вакцине, — рассказал «КП» член Общественной палаты РФ, эксперт по борьбе с фейками Александр Малькевич. — Что якобы в «Спутник V» входят фрагменты вируса ВИЧ-СПИД. Или что в нём якобы содержатся возбудители малярии. Полный антинаучный бред, но люди и СМИ верят, распространяют, хотя состав вакцины опубликован.

— Это часть большой гибридной войны Запада, ведущейся под лозунгом: «Что ни делает Россия — всё плохо», — продолжает Малькевич. — Наша вакцина - одна из самых эффективных и самая дешёвая из всех, что имеются на рынке. То есть является прямым конкурентом для западных фармкомпаний, работающих под опекой своих правительств. Сейчас они решают две задачи: мешают нам заработать деньги и хотят первыми победить в мировой гонке. Отсюда — постоянные публикации иностранных СМИ об опасности российской вакцины, где цитируются «эксперты», не известные нашему врачебному и научному сообществу.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выпустил заявление, согласно которому первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» подверглась информационной атаке по конкурентным и политическим причинам.

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