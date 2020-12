Научный факт: вероятность супружеской измены можно измерить линейкой

Женские руки о многом расскажут. Если знать, как "спрашивать". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внутри и снаружи

Американские исследователи из Бингемтонского университета (Binghamton University) в который раз убедились: склонность к супружеской неверности, да и вообще к беспорядочному и легкомысленному сексу на одну ночь - «One-Night Stands» в английской научной терминологии, заложена у женщин в генах. Не у всех, конечно, но у достаточного количества. В этом смысле выбор спутницы жизни или партнерши представляет собой своего рода лотерею: выпадет с «подпорченным» геном – будете скорее всего рогаты, достанется с «нормальным» - можете не терзать себя подозрениями. Хотя бы некоторое время.

Как выяснили бингемптонцы в процессе многочисленных экспериментов, на этот самый «One-Night Stands» женщин провоцирует весьма изменчивый – полиморфный - ген DRD4. Один из его вариантов – аллелей – мешает глубоко задумываться, совершая те или иные поступки, добавляет авантюризма, импульсивности, склоняет к поиску наслаждений, развлечений и новых впечатлений.

Ген DRD4 кодирует рецептор D4 — белок, который работает в клетках мозга и наделяет определенные группы нейронов чувствительностью к нейромедиатору дофамину – «веществу удовольствия», как его называют, или «гормону счастья». «Подпорченный» ген не обеспечивает должную чувствительность. Отсюда и последствия. Женщинам, которым такой достался, хронически не хватает дофамина. Они его просто не чувствуют в должной мере и начинают усиленно восполнять кажущийся недостаток за счет интенсивных и разнообразных сексуальных упражнений – как правило, рискованных, приносящих больше дофамина.

Другой «ген измены» - AVPR1A, мутации в котором толкают представительниц прекрасного пола на «неверную дорожку», обнаружили австралийские ученые из Университета Квинсленда (University of Queensland in Australia). Они обследовали 7 тысяч мужчин и женщин, состоящих в близких отношениях. Выявили - анонимным образом - неверных. Их оказалось более 400. И почти у всех изменщиц гены AVPR1A были представлены измененными аллелями, влияние которых так пока и осталось загадочным.

Исследования, проведенные генетиками, выглядели бы абсолютно бесполезными в житейском смысле – ну, не обязывать же невест по прихоти мнительных женихов сдавать ДНК-тесты - если бы не одно обстоятельство, которое вскрылось совсем недавно.

Как выяснили всё в том же Бингемтонском университете, от того, какой вариант гена DRD4 превалирует в женском организме, зависит длина пальцев – не абсолютная, конечно, а относительная. Конкретно - зависит соотношение длины безымянного и указательного пальцев.

Так вот: у женщин, которым достался ген, требующий все больше и больше дофамина, стало быть, добытых на стороне сексуальных удовольствий, безымянный палец длиннее указательного.

Следовательно, мужчина, измерив партнерше пальцы, может определить, насколько она будет ему верна. Линейка – больше ничего и не понадобится. На глаз оценить трудно. Ведь речь идет о каких-то миллиметрах.

Длиннее и короче

Первым сравнивать пальцы начал британский ученый Джон Мэннинг (Professor John T. Manning) - профессор психологии из Университет Суонси (Swansea University). Доказывая, что в этом есть смысл, он написал целую книгу The Finger Book.

За профессором потянулись ученые других стран. Совместными усилиями они перемерили пальцы на руках у нескольких десятков тысяч мужчин и женщин, определяя пропорцию, получившую в научном мире обозначение «2D:4D» и название «пальцевый индекс». Он выражает отношение длины указательного и безымянного пальцев. Того, которым крутят у виска – второго, и четвертого - того, на котором носят обручальное кольцо.

Как и следовало ожидать, пальцевые индексы у людей оказались разными. Но главное их отличие состояло в том, что у одних безымянный палец был длиннее указательного, у других – короче. Или пальцы были равными по длине. В этом, как теперь полагают, и скрыт глубокий смысл, свидетельства чему находят раз за разом.

Пальцевый индекс: измерить и поделить.

По господствующей ныне гипотезе, параметры пропорции 2D:4D закладываются в утробе благодаря материнским гормонам, которые начинают оказывать влияние на зародыш, когда ему исполняется около трех месяцев. Безымянный палец вроде бы отрастает под действием мужского полового гормона тестостерона, указательный - за счет женского эстрогена. При правильном гормональном балансе получаются «правильные» пропорции. И более-менее «нормальные» люди. А если баланс нарушен, ждите отклонений.

Измерения и сопровождавшие их опросы, которые проясняюли подробности личной жизни, свидетельствовали: у большинства «нормальных» мужчин безымянный палец чуть длиннее указательного. Мужские пропорции 2D:4D в основном колеблются в пределах 0,97 - 0,99. У женщин, наоборот, указательные пальцы, как правило, длиннее безымянных. Женские пропорции, соответственно, составляют 1,05 - 1,1.

Представители обоих полов, пальцы которых укладываются в эти рамки, в основном демонстрируют гетеросексуальное поведение - мужчины предпочитают женщин, женщины - мужчин. И те и другие при этом весьма спокойны в отношениях, большинство - моногамны.

Мэнниг полагал, что «женские» пропорции на мужских руках, а «мужские» - на женских свидетельствуют в первую очередь об отклонениях в сексуальной ориентации или в сексуальном поведении. И как в воду глядел. Мужчины, у которых указательные пальцы были длиннее безымянных часто признавались в «голубизне» - тайной или явной. Женщины с длинными безымянными пальцами и короткими указательными тоже не отвергали с отвращением однополую любовь. А по нынешним американским данным, они оказались еще и склонными к распутству. О чем, кстати, первыми несколько лет назад не слишком настойчиво твердили их британские коллеги из Оксфорда (Oxford University).

Плюс минус миллиметр

На основе гормональной гипотезы исследователи вывели рекомендации женщинам, которые ищут подходящих партнеров. Мол, если еще в утробе малыш получает больше тестостерона - мужского гормона - и у него соответственно больше вытягивается безымянный палец, то развиваются мужественность и сексуальность. В итоге зрелый мужчина становится «мачо».

Когда плод получает больше эстрогена - женского полового гормона, вытягивается указательный палец, превращая мужчину в «ботаника». Скорее всего, он будет верным мужем, хотя и немного скучным.

Мужчинам стоит присмотреться к женщинам, чьи пальцы заметно отличаются по длине. Они демонстрируют занятные закономерности. Да, сердца тех красавиц, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, склонны к изменам. Такие женщины доступнее, но отнюдь не они самые страстные. А те, у которых, наоборот, указательные пальцы сильно вытянулись относительно безымянных - на 4-5 миллиметров. Потому что эти уникумы получили в утробе много женского полового гормона от чего и стали очень «сладкими».

Возьмемся за руки и посмотрим, что каждый из себя представляет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оптимальными считаются женщины с незначительной – не более миллиметра - разницей в пальцах. Не важно, какой из них будет длиннее. Те «невесты», у которых пропорции близки к единице, в меру общительны, сексуальны и веселы.

КСТАТИ

Вся в тещу - мать её

Кстати, не менее надежен и интеллектуальный подход. Оценить угрозу супружеской неверности можно, вникнув в родословную партнерши.

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют: гены провоцируют женщин на измену гораздо сильнее, чем социальная среда. Более чем в два раза. Установлено также, что неверность передается по наследству по материнской линии. Отсюда и совет потенциальным мужьям: присмотреться к будущей теще. Если она «гуляла», то ее дочь наставит вам рога с вероятностью в 55 процентов. Разумно обратить внимание и на бабушку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вот, что значит "оттянуться по полной"

Хотите верьте, хотите нет, но пропорция «2D:4D» - это еще и весьма надежное мерило, позволяющее судить о размерах мужского достоинства. По крайней мере, так считают исследователи из Южной Кореи - из урологического отделения госпиталя Гачонского Университета (urology department of Gachon University Gil Hospital in Incheon, South Korea). Под руководством Ти Беом Кима (Tae Beom Kim) они провели секретные эксперименты, в ходе которых измеряли и пальцы и пенисы.

Вывод корейцев, опубликованный в авторитетном научном журнале Asian Journal of Andrology в статье под недвусмысленным названием Second to fourth digit ratio: a predictor of adult penile length, гласит: чем безымянный палец длиннее указательного, тем длиннее у мужчины и это. Можно не сомневаться. И вообще, если безымянный палец длиннее указательного, то это, простите за каламбур, указывает на то, что и достоинство вполне себе достойное. И наоборот. Проверьте.

Внешний признак - пальцевый индекс - и мужское достоинство дарованы природой в одном комплекте.

Данные, позволившие сделать вывод, корейцы получили тайно и анонимно. Они обмеряли пациентов своего урологического отделения, пока те находились под общим наркозом. Методику использовали весьма оригинальную.

Чтобы определить максимальную длину пенисов у «выключенных» мужчин, медики их им оттягивали - на столько на сколько было возможно. А это, оказывается, самый верный способ узнать, каков будет размер достоинства в возбужденном состоянии, не возбуждая его. На сколько оно оттянется - на столько и увеличится в длину. Проверьте.