«У меня у самой две дочки, вот и не растерялась»: полицейская рассказала, как приняла роды в метро

Сержант полиции Алеся Полякова (на фото) помогла принять роды в вестибюле метро.

- Помогите, человеку плохо!

Крики женщины, которая раздает бесплатные газеты в метро, вечером в среду, 9 декабря, услышали двое полицейских, дежуривших на станции метро «Электрозаводская». Напарники бросились на помощь, но никак не ожидали, что увидят такое.

- Мы сначала даже не поняли, что она беременна. Она сидела на полу, живот закрывало огромное пальто, брюки были спущены, а вокруг кровь. Я присела на корточки и тогда только увидела, что она рожает, - рассказала «КП» сержант полиции Алеся Полякова.

Пока напарник Алексей Орлов вызывал скорую, Алеся быстренько переоборудовала вестбюль в родильный зал.

- Мы на полу постелили газеты и уложили ее на них. Женщина в таком состоянии была, что не было возможности ее куда-то переместить. Я в первую же минуту увидела головку ребенка. Прошло еще секунд 60, не больше, и он родился. Крошечный такой мальчишка. Но плакал так, что даже шум поездов его заглушить не мог, - рассказал Алеся.

Упол Курманова родила малыша на полу станции московского метро.

Полицейские закутали кроху в специальную теплоизолирующую фольгу.

- Было холодно, и я прижала его к себе. Примерно полчаса так и сидела с крохой на руках. Он быстро уснул и вообще хорошо себя чувствовал. А потом приехали врачи и перерезали пуповину. Сказали, что я молодец, все правильно сделала. Но, честно говоря, моей заслуги тут нет. Роды были очень легкими. Я сама мама дважды. Моим дочкам 11 и 13 лет. Наверно, поэтому и не растерялась, - рассказала Алеся.

Кстати, новорожденный и его мама абсолютно здоровы. Сейчас они в одном из родильных домов столицы. Полицейские-акушеры уже в ближайшие дни планируют их навестить.

- Сейчас карантин и нас, скорее всего, не впустят, но хотя бы гостинцы и подарки передадим, - рассказала Алеся.

О самой роженице известно немного. Это 29-летняя Упол Курманова. Женщина родом из города Токмок в Киргизии. В России она находилась нелегально.