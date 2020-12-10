Выбирай отечественное: почему Турцию и Азербайджан отпомидорили с российского рынка

На долю Азербайджана приходилось 38% импорта томатов в Россию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале этой недели Россельхознадзор запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана – в них нашли вредителей. Не прошло и двух дней, как ведомство сообщило о новых мерах. На этот раз из-за вирусов и вредителей под запрет попали помидоры и перец из ряда регионов других южных стран. А именно:

- из турецких провинций Анталья и Измир (запрет действует с 11 декабря),

- из Кашкадарьинской области Узбекистана (с 11 декабря),

- из Армавирской области Армении (с 14 декабря).

Пропажу перцев из этих стран мы с вами вряд ли заметим, как и азербайджанских яблок – на их долю приходилось не больше 5 процентов импорта. А вот ситуация с томатами выглядит более серьезной. Азербайджан был крупнейшим поставщиком помидоров на российский рынок – на его долю приходилось 38% импорта этих овощей.

Тем не менее, эксперты отрасли считают, что все эти запреты не должны привести к дефициту. Что касается цен, то помидоры могут подорожать, но не все и не сейчас.

- Из Азербайджана к нам едут в основном сезонные томаты, выращенные не в промышленных теплицах, а в парниках. В зимние месяцы в парниках помидоры практически не выращивают. Именно поэтому зимой Россия импортирует очень мало томатов из Азербайджана, и сильного влияния на цены или объем овощей на рынке этот запрет не окажет, - говорит Михаил Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей. - Эффект от запрета на ввоз азербайджанских томатов мы можем почувствовать весной. Но я думаю, к этому времени торговые сети уже переориентируются на других поставщиков и заметного роста цен не произойдет. Что касается Армении и Узбекистана, то из этих стран к нам завозят очень мало томатов и перца. А для Турции установлен лимит на поставку овощей в Россию. И она уже почти достигла этого лимита, так что о резком снижении поставок говорить нельзя.

Из Азербайджана В Россию едут в основном сезонные томаты, выращенные в парниках. Фото: Архив "КП"

- Нововведение не обернется значительным ростом цен на томаты в России, - согласен президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. - Хотя, безусловно, уйдет категория томатов с очень низкой ценой и низким качеством. Продукция средней и низкой ценовых категорий, которая поставлялась из Азербайджана, зачастую производилась с использованием устаревших технологий и с применением химических средств защиты от вредителей. Эта продукция часто сохраняла избыточное количество пестицидов, вредителей или болезней.

- Может быть, эти запреты вводят, чтобы «подстегнуть» программу импортозамещения? На днях Национальное рейтинговое агентство подсчитало, что стратегия импортозамещения, рассчитанная до 2020 года, не выполнена по всем пунктам. И самой тяжелой выглядит ситуация именно по овощам: их импорт за восемь лет уменьшился на 27%, тогда как стратегия предполагала, что он сократится на 70,3%.

- Я не думаю, что это политическое решение, - говорит Михаил Глушков. - Но все это может стать сигналом для торговых сетей: нужно в первую очередь выбирать отечественные томаты. Все эти запреты делают ситуацию с импортом нестабильной, и если магазины хотят быть обеспечены овощами, им стоит заключать долгосрочные контракты гарантированных поставок с российскими производителями. Мы готовы на 80-90 процентов обеспечить российский рынок отечественными помидорами в зимний период. В этом году производство томатов в России уже выросло на 18,7%, сейчас идет пик сбора урожая в зимних теплицах. Объемы хорошие, качество прекрасное. Так что поводов для беспокойства я не вижу.