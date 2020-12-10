Каждому — по отдельной конуре: в Москве резко вырос спрос на микроквартиры

Микроквартирами называют помещения с полноценным статусом жилья (по документам), но площадью чуть меньше 18 квадратов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице выросло число новостроек, где предусмотрены микроапартаменты. Это квартирки, площадь которых не превышает 18 кв.м. Таких новых комплексов сейчас, как сообщают аналитики компании «Метриум», рекордное количество с 2015 года.

Процесс уменьшения площадей нового жилья идет уже давно. В 2012 году, по данным «Метриум», метраж купленных в столичных новостройках квартир в среднем составлял 81,8 квадратов. В 2020-м — 57,8 кв. м.

Застройщики, естественно, стараются угодить покупателям. Нужны клетушки — будут. Однако квартиры-студии площадью меньше 18 кв. м. в столичных жилых комплексах раньше практически не встречались. В Москве это стандарт нормативной площади жилого помещения, и его старались не нарушать. Есть еще и апартаменты, которые считаются нежилыми помещениями, - и там нормативы, предусмотренные для жилья, можно не соблюдать. Строй хоть пеналы по пять квадратных метров. Но — до 2015 года и в комплексах апартаментов такого практически не проектировали.

В 2015 году в столице впервые появился комплекс с апартаментами площадью 16 кв.м. В 2019 году их уже было четыре, причем впервые появились микроапартаменты площадью 12,8 кв. м. На декабрь 2020 года таких комплексов стало восемь, а площадь микроапартаментов варьируется от 10,8 кв. м. (продаются за 3,2 млн рублей) до 17,4 кв.м ( 3,9 млн рублей).

Появились и микроквартиры. Это помещения с полноценным статусом жилья (по документам именно квартиры, а не апартаменты), но площадью чуть меньше 18 квадратов. Как подсчитали в «Метриуме», таких проектов на территории столицы сейчас уже три.

Кто же покупает такую недвижимость, куда влезут только диван и стол?

-Апартаменты небольших площадей – это ответ девелоперов на ситуацию с платежеспособным спросом, – утверждает Алексей Перлин, генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции». - С одной стороны, продолжается рост цен на новостройки, с другой – снижаются доходы покупателей, и даже льготная ипотека не может разрешить это противоречие. Клиенты ориентируются на самые доступные предложения, застройщики адаптируют предложение под эту реальность.

Можно предположить, что спрос на квартиры-клетушки вызван неожиданно случившимся инвестиционным бумом. Напуганные падением рубля и снижением ставок по банковским вкладам, граждане снимают заначки с депозитов и готовы вложить их во что угодно — лишь бы это была недвижимость. Она по-прежнему в непонятной экономической ситуации у людей ассоциируется с «лучшей сберкнижкой».

-Микроквартиры и микроапартаменты все -таки приобретают большей частью для себя — там жить. Это люди, которым нужен свой угол в Москве, - на что денег хватает, то и покупают, - объясняет член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - С инвестиционной же точки зрения такая покупка имеет мало смысла и вообще рискованна. Продать потом такую недвижимость крайне сложно. Если сдавать в аренду — доход будет небольшим, он не покрывает те риски, которые несет арендодатель. Под аренду выгоднее купить полноценную однушку или квартиру-студию не микроразмера. А если речь об апартаментах — есть и риски, связанные с изменениями в законодательстве.

Напомним: власти обещают наконец разобраться со статусом апартаментов. Как заявил в начале декабря вице-премьер Марат Хуснуллин, решить эту проблему предполагается в течение полугода, а законопроект будет готов в ближайшие два месяца. Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал, как предполагается решить этот вопрос: уже построенные апартаменты приравнять к жилью, а дальше «закрыть лавочку» - строительство нового «псевдожилья» запретить.

Пока, однако, не понятно, какие именно апартаменты смогут получить статус жилья. Эксперты сомневаются, что это будет возможно в тех случаях, когда помещения не соответствуют санитарным и строительным нормам, которые предъявляются к жилью.

-У микроапартаментов все же есть своя ниша, в перспективе их развитие может быть связано с распространением коливингов, - считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Коливинг предполагает, кроме собственно микрожилья, оборудованные общественные зоны. Скажем, общую обеденную залу, рабочую зону. На Западе такой формат — что-то вроде усовершенствованного общежития - становится все более популярным у молодежи.

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