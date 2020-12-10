Британец нашел во дворе своего дома нашел бомбоубежище времен Второй мировой войны

Британец нашел небольшое бомбоубежище во дворе собственного дома. Фото: EAST NEWS

Житель Великобритании Ханду Патель вынужденный, как и все, находиться на карантине и режиме самоизоляции, времени зря не терял. Он решил исследовать придомовую территорию, до которой у него никак не доходили руки.

- Вместе со своей семьей я уже около сорока лет живу в этом доме, но до сих пор не было времени, чтобы обойти участок, - рассказывает британец.

Его всегда интересовал один люк, который был закрыт тяжелой крышкой на заднем дворе дома. Вместе со своим другом в один прекрасный день он решил его сдвинуть и заглянуть внутрь.

- Приложив немало усилий, мы сдвинули крышку люка и увидели замурованный бетоном вход, - вспоминает Ханду Патель.

На то, чтобы раскрошить бетон, ушло несколько дней, но когда он был убран, появилась лестница, ведшая вниз. Спустившись по ней, мужчины попали в бомбоубежище.

- Вот так живешь, владеешь домом, а оказывается, что под землей есть еще пара лишних квадратных метров, которые являются твоей собственностью, - шутит хозяин недвижимости.

Британец уверен, что бомбоубежище построили во времена Второй войны для того, чтобы жители могли спрятаться в нем от авианалетов. Внутри оно было чистым и как будто нетронутым временем.

На вопрос, как он планирует использовать помещение, Ханду говорит, что, возможно, сделает из него бар. Размеры – более 100 кв. метров - вполне подходят для того, чтобы обустроить колоритное личное питейное помещение.

- Это будет то место, где мы сможем расслабиться, - считает Патель. – Здесь будут собираться только близкие друзья и родственники.