Ученые утверждают - выдержанные сыры продлевают жизнь Фото: Евгения ГУСЕВА

У некоторых людей к сыру настороженное отношение. И не только потому, что он известен в качестве бесплатной приманки в мышеловках. А мы, как известно, любим совать пальцы в различные устройства подобного рода, несмотря на горечь предыдущих экспериментов. Дело в том, что бытует распространенное убеждение, что сыр - источник холестерина, который сокращает нам годы жизни и дурно влияет на объем талии.

Однако исследование ученых Техасского университета A&M реабилитировало лакомство, вокруг которого ведутся санкционные войны. Выяснилось, что выдержанные сыры, включая чеддер, бри и пармезан увеличивают продолжительность жизни и даже предотвращают рак печени. А все потому что сыры содержат соединение спермидин, оно останавливает рост поврежденных клеток печени и препятствует превращению их в рубцовую ткань.

Получив эти воодушевляющие данные, исследователи провели опрос среди жителей Италии (в нем приняло участие около 800 человек), при этом обнаружилось, что любители Гран Падано, Грювера и прочих выдержанных сыров реже страдали гипертонией, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, у них на 40 процентов снижался риск сердечной недостаточности.

А когда ученые решили посадить на диету из спермидина лабораторных мышей, оказалось, что срок жизни у них увеличивается на 25 процентов. Это, конечно, вовсе не означает, что такого же эффекта можно добиться и у людей. Но, как минимум, повод не отказывать себе в удовольствии побаловаться хорошим сыром за завтраком, обедом или ужином.